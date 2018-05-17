〈台灣之星展望〉賴弦五：4月EBITDA轉正 力拚明年獲利

台灣之星今 (17) 日舉辦年度回顧與展望記者會，現場請到手機品牌廠等逾 40 家合作夥伴參與，董事長林清棠首度公開露面，強調目前已穩坐電信第 4 強，總經理賴弦五則宣布，4 月 EBITDA(息前稅前折舊攤銷前利潤) 正式轉正，有信心到年底前一路可維持正數，同時明年單月獲利，力拚全年轉盈。

林清棠指出，台灣之星堅持走一條不同的路，近 4 年來朝著「三大一好」中的那一好目標前進，持續顛覆電信業的規則，營收連續 2 年成長，去年營收雙位數成長，穩坐國內電信第 4 強。

賴弦五則是細數從 2014 年以來的經營歷程與成績，強調在當年 8 月 25 日 4G 開台前，用戶數僅 90 萬 3895 戶，市占率 4.4%，是五家電信中最小，用戶規模最小之外，門市也最少只有對手的三分之一，頻譜更僅有對手的七分之一，加上老客戶因為不滿意出走，還有落後電信三大 17 年的營運，這些是台灣之星的起點。

他表示，台灣之星是電信業者第一個主打「高 CP 值」品牌，在 4G 開台時推出免費試用 1 個月，也是第一家推出 4G 吃到飽 599 元的業者，帶動 4G 快速普及，先後推出單辦門號、網路門市等都創下好成績，2014 年 12 月用戶數由負轉正；2015 年每月用戶淨成長近 3 倍；2016 年營收成長 18.9%，為市場唯一雙位數成長的電信業者。

賴弦五指出，2017 年新申辦月租戶單月突破 5 萬戶，總用戶數突破 200 萬用戶，擠進國內電信第 4 強；今年 4 月底，總用戶達 206 萬 6471 戶，年增 21%；今年累計前 4 月總營收突破 45 億元，行動服務營收達 34 億元，年增 19%，為電信市場年成長第一，且是市場中唯一連續 44 個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續 16 個月攜碼冠軍，用戶整體滿意度提升至 96%。

賴弦五宣布，關鍵營運指標 EBITDA 在 4 月轉正，較原本預估時間提前 3 個月達標，創下營運全新里程碑，象徵將進入營運現金流量正向流入階段，他強調，有信心 EBITDA 一路維持正數到年底，同時承諾達成明年獲利目標，除了明年單月獲利之外，更要力拚全年轉盈。