〈台灣之星展望〉不評論499之亂 賴弦五：5月用戶、營收、EBITDA維持正成長

電信三雄 499 元吃到飽 7 天促案結束，吸引全台民眾搶辦，市場傳出恐衝擊 2 家小電信業者的聲音，台灣之星總經理賴弦五今 (17) 日強調 ，不評論競業的做法，但是，台灣之星 5 月包括用戶數及營收將持續成長，EBITDA(息前稅前折舊攤銷前利潤) 也將維持正數。

電信三雄從 4 月開啟軍公教 499 吃到飽低價資費戰，在短暫結束後，5 月擴大到全民都可辦理，限時 7 天，吸引全台民眾瘋狂搶辦，保守估計光是中華電就有逾百萬的申辦量，不過業界普遍認為，中華電 NP 的用戶數並不高，預估不到 10 萬，主要都是老客戶解約申辦居多。

但這一股全台瘋 499 的申辦潮，也傳出恐擠壓包括亞太電 (3682-TW) 及台灣之星，造成用戶流失，對此，賴弦五今日坦言，不回答有關競業的 499 問題，至於用戶數有沒有受到影響，他則是強調，5 月用戶數及營收將會持續成長，EBITDA 也會維持正數。

至於電信業者的低價資費戰是不是會持續到 5G 的到來，賴弦五認為，各家業者的考量及策略都不一樣，但從最近的事件來看，確實可以從各業者的談話來推敲，有些價錢是不能夠持續的，因為價錢很低，可以用便宜的價錢賣 1 星期、或是 1 個月，但不可能賣 1 年。

賴弦五表示，電信三雄的低價資費廝殺，大家會思考，價格可能已經到了盡頭，下一步要如何把價值提升，他強調，價格的競爭在過去 20 年從沒停過，關鍵在價格能不能爭取到客戶，且留下來，最後要看業者能不能提供價值、僅好網路品質。

賴弦五指出，即使後續電信三雄再推出低價方案促銷，還是有信心可以維持用戶淨流人，因為台灣之星提供給用戶好的價值，會得到用戶的認同。