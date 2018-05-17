賴清德訪竹科 會面張忠謀與多家業者 盼可實現智慧國家目標

行政院院長賴清德今 (17) 日到竹科進行第三場產業之旅，本次主題聚焦半導體業上，賴清德並與台積電 (2330-TW) 董事長張忠謀會面，隨後與台灣半導體協會廠商座談，賴清德除肯定台積電對半導體業的貢獻，也期許半導體產業業者，可以利用既有的成就，在不同領域結出更多果實，將其嫁接到人工智慧、大數據與雲端相關新領域，讓台灣實現智慧國家的目標。

賴清德今日帶著經濟部部長沈榮津、財政部部長許虞哲、科技部部長陳良基、教育部部長吳茂昆等人赴台積電參訪，並與半導體協會代表廠商座談，由張忠謀、魏哲家等人接待，聯電 (2303-TW) 總經理簡山傑、聯發科 (2454-TW) 副董謝清江、力晶執行長黃崇仁、鈺創 (5351-TW) 董事長盧超群、凌陽 (2401-TW) 董事長黃洲杰、群聯 (8299-TW) 總經理歐陽志光，及南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛等人共同參與座談。

賴清德致詞指出，半導體對台灣經濟有三大貢獻，一是台灣半導體產業從業人員有 24 萬人，對台灣經濟帶來高達 2.4 兆元產值，二是外溢效果明顯，一個工作可以帶動其他更多工作機會，第三是台灣是全球最大半導體基地，台積電市占率過半，對台灣經濟發展貢獻很大。

賴清德強調，政府現在正在拚經濟，策略包含前瞻基礎建設、五加二產業創新條例還有新南向，也希望能與半導體業者一起努力，政府對半導體產業將持續支持與關心，並協助業者解決水、電相關問題，也期待業者可以在現有的基礎下，嫁接更多新技術，包含人工智慧、雲端與自駕車等，利用台灣半導體成就，發展數位經濟，進而使台灣完成智慧國家的目標。