〈中壽法說會〉去年隱含價值年增10.2% 每股EV為64.6元遠高於股價

中壽 (2823-TW) 今 (17) 日召開法說會，公布去 (2017) 年度隱含價值 (EV) 為 2447 億元，年增 10.2%，以去年底股本計算，每股隱含價值為 64.6 元，依今中壽收盤價 31.85 元來看，股價僅占每股 EV 的 49.3%。

中壽今年前 4 月新契約保費收入 418 億元，總保費收入 868 億元，分別較去年同期成長 60%、42%。

中壽累計前 4 月稅後純益為 42.1 億元，較去年同期的 6.5 億元大幅成長 548%，每股純益為 1.1 元。

總經理黃淑芬表示，中壽去年全年新契約價值為 190 億元，因近年積極推動分期繳保單的策略奏效，近三年續期保費成長近 6 成，續年度保費達 1262 億元，總保費超過 2000 億元，持續帶動公司隱含價值穩定成長，扣除資金成本後，有效契約價值由 1335 億元增加至 1514 億元，再加上調整後淨值 933 億元，隱含價值為 2447 億元，年成長 10.2%，每股隱含價值由上年度 63.94 元增加至 64.62 元。

中壽截至 3 月底，中壽總投資資產逼近 1.4 兆元，年化投報率 3.52%，避險前經常性收益率 3.38%，總投資金額達到 1 兆 3968 億元。

資產配置部分，存款及短投占比 2.6%；國內債券部位大幅下降，由上季 2352 億元降至 2182 億元，占比 15.6%；但持續加碼國內股票，投資部位由上季 1203 億元提高到 1227 億元，較去年第 1 季的 921 億元更是大幅增加；國外股票為 454 億元，占比 3.2%；國外債券 8964 億元，占比 64.2%；擔保放款、保單貸款、不動產、外幣存款占比分別 0.1%、2.2%、2.3%、1.0%。

黃淑芬表示，中壽的投資與去年底相比，主要加碼海外債券及海外股票、減碼國內債券，國內股票占總投資資產部位大致不變，約 8.8%，不過避險成本較去年的 1.68% 有明顯提升，已達 1.95%，外匯價格變動準備金水位降至 20.1 億元的低水位。

此外，中壽承接安聯人壽 8 萬張保單，移轉約 506 億元資產，內部已經做好消化新進資金的計畫，並會獨立監控這塊資產的報酬率，由於目前美國 10 年期公債殖利率已突破 3%，債券價格走跌，預計投報率可優於中壽平均。