淘帝-KY Q1營收12.38億元 創單季新高 年增14.10%

淘帝 - KY(2929)3 月合併營收達新台幣 5.52 億元，較上月的 2.28 億元成長 142.35%。累計 2018 年第一季合併營收達新台幣 12.38 億元，亦較去年同期成長 14.10%，創歷年營收新高。淘帝 - KY 表示，受惠中國人均消費持續升級、全面二孩效益發酵帶動中國童裝產業持續擴大，為搶攻蓬勃發展的市場商機，進一步提升旗下 TOPBI 品牌市占率，連續 14 年保持品牌通路擴張策略，為淘帝 - KY 營收及獲利表現持續創高重要關鍵，目前除持續透過旗下 25 個品牌代理商以每年 3%-5% 速度穩步展店，更推出自有 TOPBI 品牌購物 APP、官網商城等，並透過線上代理商結合知名第三方銷售平台天貓、京東商城等線上銷售通路布局，全面加速朝向全零售消費模式轉型。



根據國際研究機構 Euromonitor International 最新統計數字指出，2017 年全球服飾及鞋履銷售銷售規模為 1.7 兆美元，其中透過線上購物銷售額達 2,720 億元美元，預期 2021 年線上銷售通路占比將由 2017 年的 16% 提升至 20%，凸顯消費者購物管道已逐漸由線下實體通路轉為線上平台銷售。



隨著千禧世代消費習慣變遷，淘帝 - KY 將持續加大在電商領域行銷布局，一方面下降線下車身廣告、動車等投放，另一方面，藉由線上主動邀請消費者至鄰近門市體驗，將線上消費會員流量導入實體門市，以期達到二次消費的銷售效果，以維持每年廣告預算占整體營收 13%-15%，未來隨著線上線下雙向資源互導的銷售模式效益持續發酵，可望挹注 TOPBI 品牌銷售表現持續創高。



展望 2018 年第二季，淘帝 - KY 持審慎樂觀看法。淘帝 - KY 將持續致力於提升 TOPBI 品牌整體形象及門市風格創新，除加速快時尚領域轉型、優化生產供應商管理步伐，透過縮短產品從開發至上架時間，即時推出當季創新熱賣款，以滿足年輕父母對於童裝設計、潮流元素等多樣需求，同時推出「第 7.5 代」風格形象店，進駐平均店面裝潢布置坪數較百貨、街邊專賣店等門市高出一倍的購物中心門市，將有助於完整展售 TOPBI 品牌商品並滿足消費者對童裝產品一站式的體驗消費需求。



此外，中國國家稅務總局發布最新「中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則」，其中包括調降增值稅稅率，預計將有助於擴大個人消費力道，淘帝 - KY 亦將於 2018 年 5 月 1 日起適用增值稅降稅規範，預期將有助於精進集團整體獲利表現。



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