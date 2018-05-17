動力-KY本季業績將優於同期 下半年輝達新晶片換機潮帶動旺季需求

顯示卡散熱風扇大廠動力 - KY(6591)首季 EPS1.44 元，表現亮麗，其中，電競產品比重突破 8 成，來到 86% 創高，第二季雖面臨傳統淡季，但整體業績預估將優於去年同期，下半年受惠輝達 (nVIDIA) 新電競平台問世的激勵，成長動能啟動。首季因高階機種出貨占比拉高，帶動力 - KY 單季營收以 4.2 億元維持歷史高檔，營業利益達 0.71 億元，季增率達 48%，年增率更高達 2.2 倍，不過，匯兌損失達 0.14 億元，侵蝕每股獲利 0.58 元，使得首季稅後盈餘為 0.34 億元，季增 36%，年增 2.4 倍，EPS1.44 元。



動力週四 (17 日) 召開法說會，董事長許文昉指出，看好電競產業成長動能，下半年在輝達新 GPU 平台問世下，將啟動換機潮，有利於業績表態。至於第二季為傳統淡季，相較首季客戶下單數量較大，本季客戶變成每天下單，能見度短，因此幾乎天天都處於趕工狀態。



該公司 4 月營收 1.1 億元，雖較上月減少 32.6%，但年增率達 41.7%，優於預期，累計前 4 月營收已達 5.3 億元，年增率 82%。許文昉說，整個第二季的狀況要等到 5 月份結束才較明朗，不過，相較於去年同期，本季同比成長的趨勢是確定的。至於下半年，要看輝達新晶片的推出時間點落在何時，這會影響客戶下單的速度與數量，而此時程目前還不確定。

