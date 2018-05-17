聯合國：2050年全球城市人口增25億 中國增2.55億

當地時間5月16日，聯合國經濟和社會事務部發布《2018年世界城鎮化展望》報告。數據顯示，到2050年全球城市人口總量將增加25億，其中中國將增加2.55億。

報告指出，目前世界上有55%的人口居住在城市地區，到2050年，這一比例預計將增加到68%。新增城市人口中，有近九成將居住在亞洲和非洲，併且高度集中在幾個國家，其中印度、中國和尼日利亞合計佔到增幅的35%。到2050年，預計印度的城市人口將增加4.16億，中國增加2.55億，尼日利亞增加1.89億。

報告稱，城市化進程以及全球人口增長使各國的城市居民數量激增，從1950年的7.51億增至2018年的42億。目前，北美是世界上城市化程度最高的地區，2018年有82%的人口在城市居住。亞洲盡管城市化比率相對較低，僅為50%左右，但絕對人口數量更多，擁有全球54%的城市人口。

目前，擁有3700萬居民的日本東京是全球最大的城市，緊隨其後的是印度新德里(2900萬)、中國上海(2600萬)，以及墨西哥城和巴西聖保羅(各約2200萬)。

報告指出，隨著城市化不斷加劇，各國在滿足不斷增長的城市人口需求，提供住房、交通、能源與基礎設施，以及就業、教育和醫療衛生等基本服務方面面臨挑戰。了解未來城市化的關鍵趨勢，建立新型城市化發展框架，確保城市化的益處能夠人人共享，對於實現2030年可持續發展議程至關重要。

聯合國經濟與社會事務部人口司自1988年起定期編製併每年更新《世界城鎮化展望》報告，對世界各國及主要都市群的人口數量進行預測，為各國製定城市管理政策提供參考。

來源：中新社

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