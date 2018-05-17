鐵塔若成功上市 對中移(00941-HK)這大哥是福是禍？

中移動(00941-HK)、中聯通(00762-HK)及中電信(00728-HK)合資成立的鐵塔公司已向港交所(00388-HK)遞交上市申請，市場預計，市值或高達2670億人民幣。

中移動董事長尚冰表示，不方便評論集資規模，但資金會用作建設鐵塔和償還高負債等。

該集團持有鐵塔38%股權，其能否在鐵塔上市中獲利是股東關心的焦點，但此答案在上市條例規管下，尚冰只能以消息敏感為由，未有評論。

中移動財務總監董昕表示，若鐵塔成功上市，一來可以加強其管理，同時集資減債後亦可改善財務，故對大股東中移動財務亦有正面影響。

不過，尚冰指出，鐵塔兩年前成立後，行業的現網絡同質化，因三大營運商都共用同一個網絡，有利降低營運成本，但承認會促進競爭對手的網絡能力，為集團帶來挑戰，令中移動在4G覆蓋上失去優勢，惟在漫遊服務仍有優勢之處。

因此，尚冰指，中移動正努力開拓其他新業務，以好好發揮9億用戶的基礎。惟他指出，政府要求營運商提速降費，對公司業務層面確實有很壓力，但有信心今年收入和利潤可保持穩定增長。

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