〈遊戲旺季將至〉遊戲族群推新作祭改版 概念股營運動能再加溫

為搶攻暑假龐大商機，今年包括智冠 (5478-TW) 旗下網龍 (3083-TW)、隆中 (6542-TW)、辣椒 (4946-TW)、橘子 (6180-TW)、歐買尬 (3687-TW)、好玩家 (6473-TW)、鈊象 (3293-TW) 等，都將在暑假前夕或暑假期間，推出新款遊戲或祭出遊戲改版更新，挹注營運活水。

智冠旗下網龍已於 3 月推出自行研發新款手遊《吞食天地》，目前有中國前五大營運商有興趣代理，可望大幅推升後續營運動能，而智冠另一家子公司遊戲新幹線所代理的最新線上遊戲新作《創世戰車 Crossout》，則已於 5 月 14 日在台港澳上市，先行卡位暑假商機。

隆中取得韓國知名開發商 SkyPeople 旗下手遊大作《FINAL BLADE：英雄不滅》的台港澳獨家代理權，隆中表示，預計今年暑假前上線，該款遊戲在韓國上市兩周，就寫下下載人次逾百萬的好成績，盼在台港澳也能複製韓國的佳績。

辣椒今年除將持續深耕旗下人氣遊戲《全民打棒球 2 Online》、《信喵之野望》及《靈魂行者 Online》，並祭出遊戲改版外，第 2 與第 3 季也將推出手遊大作與頁遊鉅作，強攻暑假市場。

橘子將 5 月起開始推廣日系直軸射擊手遊《發射吧! 少女!》，該款手遊可望於暑假前上線，而其去年底推出的手遊鉅作《天堂 M》遊戲動能依舊熱絡，橘子持續加入新元素與推出回饋活動，盼能在暑假再掀一波遊戲浪潮。

好玩家日前宣布獲得韓國開發商 Cheritz Co., Ltd 旗下遊戲《Mystic Messenger》繁體中文版發行權，該款遊戲獲得 2017 年韓國最佳獨立遊戲大賞，預計將於暑假上市。

歐買尬今年重頭戲《Luna Online 手遊版》已於 4 月上市，可望延續該公司 2008 年推出的《Luna Online》端遊優異成績，除該款遊戲外，歐買尬第 2 季預計再推出 1 款新作，將以新技術應用為主軸，吸引玩家目光。

而鈊象雖不會推出新作，第 2 季也將祭出《明星三缺一》、《金猴爺》、《金好運》與《滿貫大亨》等遊戲改版，並拓展中國與東南亞市場遊戲授權。