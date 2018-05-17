〈遊戲旺季將至〉衝刺暑假商機 遊戲族群力拚業績成長2至3成

時序即將進入 6 月，遊戲股的暑假旺季也將隨之而來，許多遊戲廠搶在暑假前卡位商機，規劃推出遊戲新作或祭出遊戲改版更新，大力衝刺暑假營運動能，遊戲族群也在買盤提前進駐下，表現優於大盤。

從過往經驗來看，在暑假旺季效應帶動下，遊戲廠業績有機會成長 2 至 3 成，為搶攻暑假龐大商機，今年包括智冠 (5478-TW) 旗下網龍、隆中 (6542-TW)、辣椒 (4946-TW)、橘子 (6180-TW)、歐買尬 (3687-TW)、好玩家 (6473-TW) 等，都將在暑假前夕或暑假期間，推出新款遊戲挹注營運活水。

近來大盤走勢動盪，資金由先前漲多的電子股輪動至遊戲股提前卡位，帶動今 (17) 日盤面遊戲股相對大盤強勢，遊戲指數漲幅冠群雄、高達 7%，大宇資 (6111-TW)、橘子與智冠大漲逾 8%，網龍 (3083-TW) 與鈊象 (3293-TW) 漲幅超過 6%，歐買尬、宇峻 (3546-TW)、辣椒也上漲逾 5%，傳奇 (4994-TW) 則是上漲 4%。

根據遊戲研調公司 Newzoo 統計，去年全球遊戲產值達 1160 億美元，並預估到 2020 年，遊戲產值可望達到 1435 億美元，遠遠超越筆記型電腦的產值，此外，Newzoo 最新發布的報告也預估，今年全球遊戲市場營收將達 1379 億美元，且手遊占比將首次超過 5 成，顯示手遊市場規模已不容忽視。