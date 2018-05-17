股東質疑禿鷹反覆操作大同增資牟利 齊聚證期局陳情

大同 (2371-TW) 去年底通過擬辦理現金增資，原預計發行上限 5 億股，因股價上漲，董事會日前決議下修至 4 億股，每股暫訂 18 元；但股東則是質疑有禿鷹集團藉機操作牟利，中華金融人員暨投資人協會秘書長尚潔梅與 10 多名股東今 (17) 日前往證期局陳情，要求主管機關揪出幕後禿鷹，且退回增資案。

小股東不滿大同擬辦現增，且股價疑遭禿鷹操作，10 多名小股東今日齊聚證期局陳情，在門口怒喊「增資禿鷹、坑殺股民」、「增資搞綠能、電廠在哪裡」等，表達心中的不滿，希望主管機關出面處理。

大同擬辦理現金增資，建置台南七股「漁光特區」太陽能電廠，現增案已送進證期局，尚潔梅表示，大同到目前還未向台南市政府、台電公司、經濟部提出任何太陽能光電的申請案。

尚潔梅指出，禿鷹集團反覆操作大同擬辦理現金增資的訊息，分三階段摜壓股價、借券套利、融券炒股；他指控，大同不是增資稀釋股東股權，就是減資造成市值縮水，股東們情何以堪?

尚潔梅表示，禿鷹集團利用大同擬辦增資訊息牟利的手法分成三階段，第一階段借券配合私募議題，估計從中套利 31 億元；第二階段則利用現增每股 14 元價格，造成股價大跌市值蒸發 45 億元；第三階段為現增股價調高到暫訂 18 元，禿鷹集團摜壓股價超過 20%。

尚潔梅質疑，在大同宣布辦理現增的相關訊息時，禿鷹集團藉機操作股價會往下修正的利空消息，早一步借券或融券放空，小股民損失慘重，他強調，禿鷹集團放空帳戶是否和增資案有關、涉及內線交易，檢調單位和金管會應該查明真相，給股東一個交代，也要協助求償。

證期局今日上午指派主管代表接受大同股東的陳情書，表示將會依程序辦理。

大同今年第 1 季財報出爐，首季營收 166.21 億元，毛利率 6.91%，營益率 - 10.94%，本業虧損逾 18 億元，加上精英 (2331-TW) 、華映 (2475-TW) 、綠能 (3519-TW) 、尚志 ( 3579-TW)、福華 (8085-TW) 等公司虧損，首季每股虧損 0.34 元。

大同預計投資超過百億元在台南七股興建總容量 120MW 的太陽能電廠，因應資金需求，大同擬辦理現增，5 月 8 日已將現增案送進證期局，預計可募集約 72 億元；但是股東強烈不滿大同擬辦現金的決定，要求證期局退回增資案。

台股大盤今日震盪翻黑，大同雖有小股東在證期局抗議的行動，但今日股價表現相對強勢，早盤以 22.5 元開高，一度拉升至 23.4 元，挑戰季線，盤中漲幅 2.69%，站上月線。