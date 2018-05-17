李小加：希望中國能夠取得在大宗商品的定價權

港交所(00388-HK)行政總裁李小加，希望本港發展成全球大宗商品中心，倫敦金屬交易所(LME)有三大目標，包括內地交易所大宗商品的互聯互通、在中國建立 LME 保税庫及在發展前海在岸的大宗商品交易平台。

他指，前海聯合交易中心(QME)現時是清理及整合期，QME需要調整交易模式去符合新規，希望與中國相關監管取得共職，專注現貨市場並不是期貨，希望服務實體經濟。

中國作為全球大宗商品最大生產國，最大消費及進口國，中國如何取得在全球大宗商品的定價權值得探討。

他指，全球貿易摩擦，有待中美雙方的未來發展，或對全球的大宗商品造成動盪。他指，LME現時能鎖定價格、管理風險，對沖價格的波動。

李小加認為，在中美貿易摩擦下，現時LME的交易量仍活躍，顯示市場對未來的不安及憂慮，期望中國在這個貿易動盪下，可行使到真正的影響力。因以往中國價格的接受者，希望中國取得在大宗商品的定價權。

他指出，正努力實現大宗商品的互聯互通，倫敦金屬交易所(LME)作為全球基礎金屬最主要的定價市場，探討在內地保稅倉庫的可能性、及港交所發展的前海聯合交易中心(QME)大宗商品在岸現貨市場， 以協助內地大宗商品市場發展。

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