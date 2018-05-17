川普否認對中興「法外施恩」 稱這涉及更大的貿易協議

美國總統川普先前發推，承諾要幫助中興通訊恢復營運，週三 (16 日) 他再發推文解釋，中興通訊一事什麼都還未發生，「它涉及到更大的貿易協議」。

據《CNBC》報導，川普政府高層行政官員，力圖將恢復中興營運與美中貿易談判分開。商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 就認為這是執法的議題，與貿易爭端要分開處理。

川普則在週三發布一系列的推特，繼續釋出一些略顯混淆的訊息。

川普推文

川普推文

川普強調，打擊中國貿易不公的行動，不會有任何折扣，而美中貿易關係高層會議「還沒有開始」。對中興通訊一事，也還沒有發生任何事情，這是華盛頓郵報與 CNN 常見的假新聞。

川普說：「我們還沒有看到中國的要求，他們的要求應該很少，因為以前的美國政府在談判上實在做得很差。中國已經看到了我們的要求。」

川普政府在上個月宣布，中興通訊 7 年內禁止購買美方零件、軟體及技術，直接打擊了中興的營運。

不過，本周日川普改口，說正指示商務部尋找方式，可以幫助中興「快速恢復業務」，他認為，中國因此失去太多就業機會。

川普的說法迅速受到美國政壇及輿論批評。有報導認為，川普想藉由「放生」中興通訊，換取中國讓步，減少美國農業所受的威脅。

中國國務院副總理劉鶴本週抵達華盛頓，預計與美方就貿易爭端繼續談判。本月稍早在北京的談判，並未達成雙方滿意的成果。