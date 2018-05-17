二度攜手 索羅斯「抄底」馬斯克

三月底，特斯拉經歷「至暗時刻」，遭遇股債雙殺。當時有分析稱，特斯拉或許已經掉入了備受金融大鱷索羅斯推崇的反身性理論怪圈，股價升跌成為拐點。但誰也沒有想到，在那時幫了特斯拉一把的，正是索羅斯本人。

根據美國證監會（SEC）5 月 15 日披露的 13F 持倉情況報告，今年前三個月，索羅斯旗下投資公司買入 3500 萬美元的特斯拉可轉換債券，這批債券將於明年 3 月到期。

可轉換債券能以一定利率轉換為債券發行公司的股票，這也就意味著投資者可以從股價上漲中獲益，股價下跌時也能防範風險。金融部落格 ZeroHedge 看到，索羅斯的資金或正是在特斯拉跌至谷底時大量湧入。

但這並不是索羅斯與特斯拉 CEO 馬斯克的首度「攜手」。2016 年，現已被特斯拉收購的太陽能發電公司 SolarCity 負債纍纍，正是向索羅斯基金管理公司出售太陽能項目的未來現金流才成功融資 3.05 億美元。

索羅斯之前也持有部分特斯拉股票，但去年已清倉。

有分析認為，索羅斯此次出手購入大量特斯拉債券，或將短暫解決特斯拉的現金壓力。

特斯拉常年面臨虧損和現金不足的窘境，第一季更是「燒」掉 10 億美元現金，即每日消耗近 1200 萬美元。

而特斯拉的股價也早已從去年 386 美元的高位跌至昨日收盤的 286.48 美元，市值縮水至 486.42 億美元。

路透社分析認為，如果特斯拉股價維持在現有水平，購入可轉換債券的投資者可以在債券到期時收回債券面值。換言之，若索羅斯確實是在特斯拉債券承壓時以「折扣價」購入的話，他顯然是賺到了。

而如果特斯拉股價上漲，漲幅超過轉換比率（債券面值 / 轉股價格），索羅斯可以將手頭的可轉換債券轉換成超過 97000 股特斯拉普通股，更為有利可圖。

值得注意的是，無論特斯拉股價升跌如何，可轉換債券投資者均享有每年 0.25% 的利息。看來索羅斯的算盤還是打得很精，出手「救助」特斯拉，怎麼看都不是賠本的生意。