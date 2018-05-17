華爾街都在猜的「神奇數字」：十年期美債殖利率紅線究竟在哪裡？

本周以來，十年期美債殖利率持續交投於 3% 上方，甚至七年來首次突破 3.1%。同期，美股整體呈現下跌態勢。

在這種關鍵時刻，美銀美林在其基金經理調查報告中提出了一個投資者當前最關心的問題：十年期美債殖利率升至多高的水平會刺激你將資金從股市轉移至債市？

掌管着 6430 億美元的 223 位基金經理的答案中值是 3.6%，高於上次調查的 3.5%。

不久前，美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，如果美債殖利率升至 3.5%，資金出現重新配置並不會令人意外。事實上，一旦升至 3%-3.5% 區間，如果經濟數據同時也不那麼強勁的話，市場將感受到痛苦。

高水位的美債殖利率對於經濟而言可能並非好事。「老債王」Bill Gross 此前警告，美國經濟無法承受十年期和三十年期美債殖利率水平超過 3.25%，五年期殖利率超過 3% 同樣如此。

Bill Gross 重申，目前債市熊市不是沒來，而是正在蟄伏中，只是還未發出嘶吼而已。

他提醒，30 年期美債殖利率保持了 30 年之久的下行趨勢已經快要被突破了，殖利率趨勢上限在 3.22%，當前水平只比這個低了 4 個基點。

做空美債——最火爆的交易之一

投資者似乎已經迫不及待要從中獲利了。Michael Hartnett 當時還表示，隨著美債殖利率升破 3%，投資者更有可能加大做空力度，而不是減少空頭部位。

這種預測與市場行為一致。美銀美林對基金經理的這份調查報告還顯示，5 月，投資者們蜂擁做空美債，使得這種交易成了第二大流行的交易。

CFTC 持倉報告也顯示，美國整條利率曲線上聚集的投機性空倉規模達到了前所未有的水平，空倉規模高達約 1170 億美元：

從市場情況來看，空頭們取得了很好的回報。近日美債價格持續重挫，殖利率顯著走高，10 年期美債殖利率突破 3.1% 整數位心理關口，為 2011 年以來最高水平，逼近當年 7 月 8 日高位 3.1805%。

根據美銀美林的報告，買入 FAANG-BAT（Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix、Alphabet、百度、阿里巴巴和騰訊）是最受歡迎的交易，沽空美元位居第三。