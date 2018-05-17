手遊貢獻 騰訊首季大賺61%遠超預期 外圍股價飆7%

騰訊 (0700-HK) 昨(16)公佈第一季業績，首 3 月收入年增 48% 至人民幣 735.28 億元，純利年增 61% 至人民幣 232.9 億元，勝市場預期，惟季增僅 12%；每股盈餘人民幣 2.47 元。

騰訊季績昨在收盤後才公佈，港股時段股價繼續受壓，收報港幣 396.2 元，跌 0.45%，但公佈業績後，騰訊在外圍回勇，於德國場外交易高見港幣 417 元，較港收盤飆 5%；截至昨晚 10:30，騰訊 ADR 報港幣 423.89 元，勁升 7%。

騰訊股價

綜合香港明報、文匯報報導，騰訊經營盈利增長 59% 至人民幣 306.92 億元，經營利潤率升 3 個百分點至 42%，按非通用會計準則，純利約人民幣 183.13 億元，按年增加 29%，輕微差過市場預期。

增值服務收入按年升逾 33% 至人民幣 468.77 億元，當中手遊繼續增長動力，集團表示，受《王者榮耀》等現有遊戲及《奇蹟 MU：覺醒》與《QQ 飛車手遊》 等新遊戲收入的增長帶動，手遊首季收入按年增 68% 至人民幣 217 億元。

外界關注電腦遊戲收入放緩，首季電腦遊戲收入約人民幣 141 億元，與去年同期持平，騰訊表示，活躍用戶數持續轉移至手機而有所下降，但電腦遊戲核心用戶參與度大致保持穩定；社交網絡收入增長 47% 至人民幣 180.99 億元。

網絡廣告按年增 55% 至人民幣 106.89 億元，當中社交及其他廣告收入增長 69% 至人民幣 73.90 億元。首席戰略官 James Gordon Mitchell 在分析員會議提到，視頻播放量增長，客戶投放更多前貼片廣告；微信朋友圈的廣告投放量在 3 月底，增至每用戶每天不超過 2 條，但認為廣告加載率仍較同行少，長遠仍有增長空間。

其他收入年增 111% 至人民幣 159 億元，但其他業務的收入成本同時增長 102% 至人民幣 119.1 億元，騰訊解釋，集團正擴大支付相關服務及雲服務規模。管理層提到，隨着同行投放更多補貼於支付業務上，短期內會繼續加大相關投資。

其他經營數據方面，QQ 智能終端月活躍賬戶按年上升 2.4% 至 6.941 億，隨着豐富聊天功能及娛樂類內容來吸引年輕用戶，年齡為 21 歲或以下用戶的智能終端月活躍賬戶亦按年增長。微信及 WeChat 合併月活躍賬戶則達 10.4 億，年增 10.9%。

主席馬化騰表示，除繼續在全球範圍內佈局公司旗下的手機遊戲外，公司會加大短視頻創作平台「微視」的開發和運作，相信憑藉各類社交平台的優勢，「微視」的發展前景十分廣闊。

中國泛海證券投資策略聯席董事阮子曦表示，騰訊遊戲收入亮麗，加上毛利率上升，預料今 (17) 日騰訊股價走勢偏強，但需視大盤氣氛，騰訊 ADR 表現不俗，亦會反映在港股上。

他認為，市場已經消化電腦遊戲收入放緩的消息，而且手遊收入明顯增長，外界開始關注吃雞遊戲 PUBG 的變現能力。

今年 2 月騰訊推出 PUBG 手遊《全軍出擊》與《刺激戰場》，騰訊管理層昨日於分析員會議提到，集團旗下 2 款以 PUBG IP 所開發的產品，大陸日活躍用戶數量達 5000 萬，海外日活躍用戶數量達 1000 萬。