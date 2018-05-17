承興國際控股(02662-HK)間接附屬公司POW!涉訴訟

承興國際控股(02662-HK)公布，5月16日董事會從媒體來源獲悉，Stan Lee已對公司之間接附屬公司POW!Entertainment, Inc.提出訴訟。根據媒體來源，Stan Lee聲稱POW! Entertainment與潛在訴訟中其他被告合謀故意作出重大虛假事實陳述，並以脅迫或欺詐方式取得Stan Lee的簽名，以向POW! Entertainment提供Stan Lee先生的身份、姓名、形象及肖像的獨家使用權。

根據媒體來源的資料，Stan Lee向潛在訴訟中的被告尋求超過10億美元的損害賠償。公司並不知悉POW! Entertainment已獲送達有關潛在訴訟的任何文件，因此公司無法確定POW! Entertainment及╱或集團任何公司是否牽涉潛在訴訟；有關潛在訴訟的詳細資料；及如訴訟落實，對集團的潛在影響。公司現正就潛在訴訟尋求法律意見，並可能適時採取適當法律行動。董事會將適時作出進一步公告，向公司股東及潛在投資者告知上述事件的其他重大進展。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)