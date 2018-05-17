中國山東高速金融(00412-HK)訂5項融資租賃 金額共19億人民幣

中國山東高速金融(00412-HK)公布，5項融資租賃，涉及的金額共19億元(人民幣.下同)。

於今年1月26日，翔龍融資租賃訂立融資租賃安排-1，據此公司之間接全資附屬公司翔龍融資租賃同意以3億元向沃特瑪電池購買租賃資產，並已按總租金約3.25億元回租予沃特瑪電池，租期為3年。

於今年2月7日，翔龍融資租賃訂立融資租賃安排-2，據此翔龍融資租賃同意以總代價1億元向奧凱航空購買租賃資產-2，並已按總租金約1.08億元回租予奧凱航空，租期為3年。

於今年3月14日，翔龍融資租賃訂立融資租賃安排-3，據此翔龍融資租賃同意以總代價4億元向奧凱航空購買租賃資產-3，並已按總租金約4.6元回租予奧凱航空，租期為5年。於今年3月21日，翔龍融資租賃訂立融資租賃安排-4，據此翔龍融資租賃同意以總代5億元向鐵牛集團購買租賃資產-4，並已按總租金人民幣約5.757億元回租予鐵牛集團，租期為5年。

於今年3月29日，翔龍融資租賃訂立融資租賃安排-5(於今年5月7日經修訂)，據此翔龍融資租賃同意以總代價6億元向杭州易特孚特購買租賃資產-5，並已按總租金約6.23億元回租予杭州易特孚特，租期為3年。

翔龍融資租賃為公司之間接全資附屬公司，主要於中國從事融資租賃業務。融資租賃安排乃於翔龍融資租賃的日常業務過程中訂立，將為集團帶來利息收入，提升集團的盈利能力。

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