騰訊: 續補貼線下電子支付業務 拓市場

騰訊(00700-HK)於5月16日晚舉行業績網絡會議。管理層介紹，騰訊致力拓展線下電子支付業務，並於市場具有一定佔有率，但由於市場競爭激烈，需要作出補貼金額以搶佔市場，此情況還會繼續，但有望將整個市場做大，對各方均有利。

被問及網絡遊戲的生命周期可以有多長? 管理層回應，全球十大最受歡迎移動遊戲如Candycrush，位處全球榜首十大位置持續了多年；又例如騰訊的王者榮耀，於內地亦保持了多年領導地位。至於電腦遊戲業務表現，他表示由於用戶於網絡上花費的時間，持續由電腦轉移至手機上，因此電腦遊戲業務的收入將持續受壓。

集團由淨現金轉為淨債務狀態，他解釋由於收購合併活動增加所致。而經營現金流亦錄得同比下滑，原因是部分支付需於一季度結帳，遞延稅項亦是於一季度繳付，還有員工數目上升花紅亦相對增加所致。

他介紹，集團携手投資公司，建立了戰術競技類遊戲的全球領先地位。通過代理PUBG遊戲的知識產權已開發兩款手機遊戲，此前其個人電腦版本及Xbox版本已由其開發商推出市場。該兩款遊戲在中國一經推出即大受歡迎，但騰訊尚未在中國進行商業化，而在海外市場僅剛開始進行商業化。騰訊投資公司Epic Games開發的戰術競技類遊戲《堡壘之夜》風靡全球，在個人電腦端及遊戲主機端的月活躍賬戶達4,000萬以上。該遊戲的移動端版三月份在iOS平台上線後瞬即成為美國iOS應用商店內最暢銷遊戲。在中國，騰訊已開啟了《堡壘之夜》的本土化個人電腦版預約註冊。騰訊即將與PUBG授權方合作於中國發行一款本土化的個人電腦版本，目前正待政府部門審批，推出時間未能掌握。

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