2018「幣圈」共識大會新亮點：推特CEO「All-in 比特幣」

社交平台巨頭推特和支付業新星 Square 的「雙料」CEO 傑克 · 朵西（Jack Dorsey），周三參加了在紐約市舉辦的區塊鏈與數位貨幣重要行業會議「2018 共識大會」，被彭博社等外媒評價為：展示了「All-in 比特幣」的決心。

朵西表示，網路需要一個「土著貨幣」（native currency），也會誕生一個土著貨幣。雖然不知道最終誰會獲勝，但他希望是比特幣，因為自己是比特幣的堅決粉絲（huge fan）。

他不僅讚揚了比特幣的底層技術區塊鏈，還號召數位貨幣的支持者們「不要等待土著貨幣出現，而是助推其出現」。他還認為，當比特幣或其他數位貨幣成為全球合法支付手段時，將降低 Square 等新型 P2P 支付公司進入新市場的壁壘。

朵西稱，Square 目前既是個人點對點轉賬工具，也是幫助小商戶處理交易業務的服務供應商。但目前主要處理的還是法幣交易業務，在全球已開發了五個國家的市場。但在比特幣等數位貨幣沒有成為全球貨幣之前，公司需要用不同的方式進軍新市場，需要跟不同監管機構和銀行合作。

從今年 1 月起，Square 在其 Cash 行動應用中添加了比特幣買賣功能。券商 Nomura Instinet 研究發現，這一新增功能導致 Cash App 的使用增長率超過了支付巨頭 PayPal 旗下的同類應用 Venmo，Square 公司的股價也因此得到提振，市場預期功能將拓展至比特幣用來支付等領域。

但財經媒體 CNBC 發現，該公司也披露，今年第一季共賣出了價值 3410 萬美元的比特幣，但此前是花費了 3390 萬美元買入的比特幣共 Cash 應用的用戶進行買賣交易。這表明，Square 在增加比特幣買賣功能之後，僅從這一服務中賺了 20 萬美元。

朵西表示，Square 公司內部對比特幣的地位和前景也存在爭議，但他認為區塊鏈技術從根本上改變了世界，會產生很多積極的效果。他希望可以加強對各國監管機構、特別是美國證監會 SEC 的溝通，令他們了解比特幣及背後的區塊鏈技術是非常重要的。

他希望，未來可以用比特幣去街對面買一杯普通的咖啡，而基於比特幣的交易看起來與用美元等法幣支付沒有任何區別，甚至連收銀員也沒有意識到是用比特幣付款的。

不過願景很美好，現實還是維持了一貫的「骨感」。比特幣今年以來已經累跌了近 40%，據盧森堡交易平台 Bitstamp 報價，比特幣周三跌近 3%，接近 8300 美元的一個月低位。