評價英國經濟「更年期」 英央行副行長被迫認錯

摘要：周三英國央行副行長 Ben Broadbent 為他昨天在接受《每日電訊報》採訪時，將英國經濟形容成「絕經期」（menopausal）而表示道歉。 Broadbent 在採訪中表示，目前英國經濟增長和工資增速放緩，與 19 世紀時期的平靜時期相當，因為它已經經歷了數字時代的繁榮，但還在等待下一次重大突破。

周三英國央行副行長 Ben Broadbent 為他前一天在接受《每日電訊報》採訪時，將英國經濟形容成「絕經期」（menopausal）而表示道歉。

Broadbent 說，「我為我糟糕的語言選擇而表示道歉。我試圖解釋「更年期（climacteric）」這個詞的意思，一個經濟歷史學家用來形容 19 世紀低生產力時期的詞。經濟生產力是影響我們每個人的東西，不分年齡和性別。」

Broadbent 在採訪中表示，英國經濟增長和工資增速放緩，與 19 世紀時期的平靜時期相當，當時蒸汽時代已經達到頂峰，但電力時代尚未開始。Broadbent 說，英國目前可能處於類似的低谷，它已經經歷了數字時代的繁榮，但還在等待下一次重大突破，這有可能是人工智慧。

他在採訪中說，「更年期（climacteric）」一詞的意思是「絕經期（menopausal），但適用於兩性。」

Broadbent「更年期」的言論激怒了很多政客、記者以及民眾，使他被視作性別歧視和年齡歧視主義者，在推特上遭到討伐。彭博社認為，這次事件有可能影響 Broadbent 的前途，因為他被認為是繼 FCA 首席執行官 Adrew Bailey 之後，明年接替英國央行行長 Carney 的第二人選。

拋開不當言論，Broadbent 指出了英國生產力放緩也是不爭的事實。在採訪之前，英國官方數據顯示，2018 年第第一季英國生產力降低 0.5%，就業率創新高但是就業增長放緩至只有 0.1%。

在周二的採訪中，Broadbent 說，英國央行不會「用勺子餵養（spoon feed）」的方式，一步一步給出升息指導。他沒有功夫聆聽對倫敦或者對央行提供的前瞻性指導的抱怨，「我們主要任務就是把資訊傳遞給更廣泛的大眾。」

上周英國央行行長 Carney 表示，如果一切順利，今年年底前英國央行可能升息。之前，英國央行表示按兵不動，以 7-2 的投票決定，維持 0.5% 政策利率不變。

「利率有可能在未來一年裡走高，有可能會在今年年底…… 這是最有可能的狀況。」卡尼在接受 BBC 採訪時，肯定了年內升息一次的可能性。但他同時也提到，如果經濟放緩，英國央行也會調整政策。

目前市場對英國央行 8 月升息的預期，降低到了僅有 50%；2018 年升息一次的預期降至 85%。