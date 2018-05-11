英國央行將再次升息 最快今年年底

英國央行周四如期按兵不動，以 7-2 的投票決定，維持 0.5% 政策利率不變。

會後的聲明顯示，英國央行短期內並不急於升息，市場快速反應，英鎊 / 美元跳水下跌近百點，最低至 1.3460。

不過，在周四晚些時候，英國央行行長卡尼肯定了年內升息的可能性，加上美國核心通膨低於預期拖累美元走弱，英鎊挽回部分跌幅，反彈至 1.3520 附近。

「利率有可能在未來一年裡走高，有可能會在今年年底…… 這是最有可能的狀況。」卡尼在接受 BBC 採訪時，肯定了年內升息一次的可能性。但他同時也提到，如果經濟放緩，英國央行也會調整政策。

在 4 月，卡尼曾提到英國退歐的重要性堪比「未來幾年最大的經濟決策」，英國央行也將依談判結果來調整政策。

英國央行 5 月升息一度幾乎被認為板上釘釘，但包括薪資增長、通膨、零售銷售等一系列經濟數據不及預期，加上卡尼其後聲明有可能不會在 5 月升息，市場對英國央行升息的預期急劇減少。

4 月中旬以來，英鎊自 1.4377 的高位一路下挫，跌近 900 點，幾乎抹去今年以來對美元的全部漲幅。

目前市場對英國央行 8 月升息的預期，降低到了僅有 50%；2018 年升息一次的預期降至 85%。

決定英鎊走勢的不完全是英國央行的決策，態度主宰市場力量甚至要更大。滙豐英國外匯策略主管 Daniela Russell 對彭博稱，英國央行表態是否鷹派直接決定英鎊走勢，包括英國央行對本國經濟前景的看法。

卡尼還在發布會上額外強調，公眾的角度仍然認為借貸成本正在逐漸走高，這才是最重要的。「我們調查到的家庭觀點，企業觀點，是他們依然預計利率在明年的某個時間點開始上升，」卡尼稱，「他們並不關心我們是不是在 5 月 10 日升息，或者六月底，或者八月。」

加拿大豐業銀行分析師指，英國國內背景依然複雜，英國央行升息的預期也在蒸發，英鎊有進一步走軟的風險，英鎊 / 美元向下有到 1.33-1.34 水平的風險。瑞穗銀行分析師甚至認為，如果退歐談判進展不順利，英鎊今年會跌至 1.30 水平。

英國和歐盟目前正在就北愛爾蘭島邊界和海關政策進行磋商，但目前二者的談判仍處於僵局狀態，缺乏進一步的進展。