中證監副主席李超：共創第三支柱個人養老金發展的新時代

繼往開來 揚帆起航 共創第三支柱個人養老金發展的新時代——李超副主席在福州養老論壇上的講話

尊敬的張志南副省長，王文靈副理事長，唐霁松局長，各位來賓、各位朋友：

上午好!很高興來到福建參加“中國個人養老金：啓航與展望”論壇。首先，我謹代錶中國證監會對論壇的召開錶示祝賀，對福建省方面給予的大力支持錶示感謝，對各界同仁在中國養老金事業的長期耕耘緻以誠摯的敬意!

2018年，是全面貫徹落實十九大精神的開局之年，是改革開放偉大實踐四十周年，也是深化基礎性關鍵領域改革的突破年。4月2日，五部委聯合印發《關於開展個人稅收遞延型商業養老保險試點的通知》，正式啓動我國個稅遞延商業養老保險試點，標志著我國養老保障第三支柱改革從理論研究走向政策實踐。值此改革啓航之機，今天我們相聚在試點地區福建省，共商金融機構協同合作、服務個人養老保障事業，意義非凡。借此機會，我談幾點認識：

一、大力發展第三支柱個人養老金，是貫徹落實黨的十九大精神，構建多層次社會保障體系的重要舉措

養老保障是社會保障體系的關鍵組成部分。當前，我國雖已初步形成國家基本養老、企業補充養老和個人補充養老相結合的三支柱養老保障體系，但發展不均衡問題突出。我國養老金高度依賴第一支柱，公共財政負擔大;第二支柱企業年金覆蓋人群僅2331萬人，職業年金剛剛起步;第三支柱個人補充養老發展滞後。隨著我國人口老齡化趨勢不斷加劇，廣大人民群眾日益增長的養老保障需求與多層次養老保障體系發展不平衡不充分的矛盾日益突出。

縱觀全球，建立政府、單位、個人責任共擔的三支柱養老保障體系是實現養老金可持續性的關鍵，第三支柱是該體系中富有效率的部分，是增強養老金製度靈活性、壯大養老金規模的重要一環。根據OECD統計，北美地區第三支柱發展較好，養老金結餘相對充足，加拿大、美國的養老金規模均超過本國GDP的140%，而歐洲地區主要依靠基本養老金，德國、法國的養老金結餘不足本國GDP的10%。

近年來，我國社會各界對於盡快出台政策支持第三支柱發展已基本達成共識。黨的十九大報告提出，要加強社會保障體系建設，全面建成覆蓋全民、城鄉統籌、權責清晰、保障適度、可持續的多層次社會保障體系，為第三支柱個人養老金發展指明了方向。此次個稅遞延商業養老保險政策試點是我國第三支柱建設的有益探索和突破，有效彌補了第三支柱長期以來缺乏稅收優惠政策支持的缺憾，是落實十九大要求、完善多層次社會保障體系的重大舉措。

二、大力發展第三支柱個人養老金，是深入貫徹中央經濟工作會議、全國金融工作會議精神，推動金融服務實體經濟、防控金融風險、深化金融改革的重要舉措

個稅遞延商業養老保險政策試點在立足國情的同時，有效吸收了境外第三支柱建設的成功經驗，前瞻性、包容性較強。一是設立個人養老賬戶，保障稅收優惠給到個人;二是實行遞延納稅，引導個人長期投資;三是尊重個人投資選擇權，在保險産品先期開展一年試點的同時，堅持賬戶多元化金融投資的方向，鼓勵各類金融機構通過市場化競爭提供差異化的養老金投資服務。

科學的個人養老金製度安排，有益於個人分享國民經濟增長成果，同時促進經濟高質量可持續發展，最終實現國強民富。一方面，稅收政策引導個人儲蓄養老資金通過資産管理機構進行長期投資，借由專業的金融産品和服務，個人養老資金轉化為經濟增長所需的直接融資和中長期資本，能夠有效緩解當前金融體系中存在的短期資金匹配長期資産所帶來的流動性風險問題。另一方面，各類資産管理機構作為專業“買方”代錶，堅持價值投資、長期投資、社會責任投資等理念，將個人養老金等長期資金源源不斷地配置到經濟社會發展的重點領域，經濟社會整體運行效率提升，經濟社會發展的成果反過來惠及社會大眾。

境外成熟市場經驗錶明，以個人養老賬戶投資為製度核心的補充養老金是資本市場重要的參與者，也是直接融資的重要源泉。以美國為例，據統計，截至2017年底，其社會融資結構中，間接融資規模約30萬億美元，直接融資規模約135萬億美元，直接融資佔比82%，美國補充養老金資産合計超過25萬億美元，以直接或間接方式廣泛參與資本市場，其中投資共同基金規模8.8萬億美元，即便是在2008年金融危機後，補充養老金對共同基金保持近3200億美元淨流入，成為直接融資體系健康發展的重要基石。借由專業機構的理財，補充養老金取得了穩健的投資回報。據統計，美國第二支柱補充養老金長期收益率在6%以上，富達、領航等基金公司發行的針對個人養老理財需求的目標日期型基金長期以來取得接近甚至超越美國標普500指數的業績。

三、公募基金行業要苦練内功、強化擔當，為第三支柱個人養老金發展壯大提供專業服務

長期以來，公募基金行業在服務各類養老金市場化、專業化投資運作方面發揮了主力軍作用。目前，16家公募基金管理公司受託管理基本養老金、社保基金、企業年金，管理規模合計超過1.5萬億元，市場份額佔比超過50%，為養老金保值增值做出了卓越貢獻，以社保基金委託公募基金管理投資為例，2001年以來取得了年化8.4%的收益率。

未來，在服務第三支柱個人養老金方面，公募基金行業同樣大有可為。一方面，公募基金行業二十年的規範運作與專業實踐，具有豐富的産品線和“組合投資、獨立託管、公開披露、嚴格監管”的製度優勢，能夠較好地滿足個人養老金安全、專業、穩健投資的要求，另一方面，為提升公募基金服務個人養老的能力，近年來，我會針對性地強化了相關製度供給，2016年推出基金中基金(FOF)，提升為養老金服務的資産配置能力，近期即將推出養老目標基金，為處於不同生命周期和具有不同風險收益偏好的投資者提供差異化的養老金産品。面對新的歷史重任，公募基金行業務必苦練内功，強化擔當，借鑒境外優秀養老金管理人的經驗，研發貼合國内大眾需求的多樣化産品，持續提升養老金産品的投資管理能力及合規風控水平，為個人養老資金提供更有針對性、更加專業穩健的管理服務。

下一步，按照一年期試點結束後將公募基金納入投資範圍的任務要求，證監會將配合相關部委，按照《試點通知》要求，抓緊製定配套業務規則，明確公募産品參與標準，做好個人養老賬戶設計、産品儲備、信息平台建設等工作。與此同時，相關政策落地涉及的機構多、環節多，需要商業銀行、基金管理公司通力協作，發揮各自專業特長，也需要各地政府主管部門的支持和指導，真誠希望相關各方積極配合，共襄養老保障大業。

同志們、朋友們，習近平總書記在五一國際勞動節講話中提到，“我們所處的時代是催人奮進的偉大時代，我們進行的事業是前無古人的偉大事業”。第三支柱建設事關多層次社會保障體系建設和現代化經濟體系建設大局，中國證監會願繼續與各界同仁一道，繼往開來，揚帆起航，共創第三支柱個人養老金發展的新時代。謝謝!

來源：證監會網站

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