永豐餘今日法說會 第一季EPS 0.07元

永豐餘 (1907) 今(16)日舉行法說會，第一季合併營收 178.19 億元，較去年同期成長 14.9%；營業淨利 2.56 億元；稅後淨利歸屬於母公司業主 1.1 億元；每股盈餘 0.07 元。永豐餘旗下三大事業群，漿紙事業群 2018 年第一季合併營收 46.89 億元，受到漿紙價格隨國際行情調升，營收成長 6.8%。工紙紙器事業群第一季合併營收 70 億元，兩岸原紙及紙器出貨量增，帶動營收年成長 25%。消費品事業群第一季營收 28.37 億元，受到衛生紙漲價預期，消費者需求激增，營收年增 13.2%；但受到國際原物料成本上漲，價格尚未完全反映成本下，三大事業群第一季營業淨利 1.11 億元。



至於轉投資申豐特用應材第一季營收 9.11 億元，因調整銷售策略營收成長 2%，由於主要原料成本微幅下滑，營業淨利較去年同期增加，達 1.06 億元。營業外收入權益法認列之其他轉投資中，上智生技長期投資於生醫產業，益安授權微創手術醫材予日本大廠，取得權利金收入，挹注營業外收入 5100 萬元；外幣兌換相關利益合計 1.26 億元，較去年同期改善。



永豐餘財務中心協理殷國堂表示，受到國際環保規範日趨嚴格，繼續推升原物料價格；同時，國際貿易紛爭造成匯率市場變化頻仍；永豐餘將持續關注原物料價格及匯率波動變化所帶來之衍生風險適時調整並落實經營策略，以降低外在情勢對永豐餘整體營運的影響。

