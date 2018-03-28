〈造紙法說〉永豐餘去年獲利、股利創近6年新高 今年擴大越南布局

永豐餘 (1907-TW) 今 (28) 日召開法說會，在工紙紙器、漿紙事業營運暢旺帶動下，永豐餘去 (2017) 全年合併營收 667.70 億元，不但年成長 5.4%，更創歷史新高；歸屬母公司稅後純益達 16.07 億元，年成長大躍進 11.73 倍，每股純益 0.97 元，雙創近 6 年新高。展望今年，紙器廠預計擴大越南布局，將從過去只耕耘南越，拉長戰線到北越；加上揚州轉盈，預期今年營運仍然看俏。

在去年獲利亮眼下，永豐餘每股擬配發現金股利 0.6 元，亦創近 6 年新高，盈餘配發率約 61.86%，以今日收盤價 12.7 元計算，現金殖利率約 4.72%。

永豐餘去年第四季合併營收亦創 179.63 億元新高，季增 2.85%、年增 6%。毛利率 17.8%、營益率 4.3%，優於第三季的 17.3%、4.2%，及前年同期的 17.3%、0.7%。

不過，受業外轉虧 3.12 億元拖累，第四季歸屬母公司稅後純益只有 0.84 億元，季減 92.1%，但年增為 8.44 倍，每股純益 0.05 元。

永豐餘發言人殷國堂表示，去年第四季業外虧損，比起第三季的業外獲利 6.33 億元，主要是因為第三季有 4.12 億元的股利收益，且第四季認列匯兌及金融商品評價虧損 0.34 億元，第三季匯兌及金融商品評價獲利 0.95 億元，加上第四季認列轉投資上智減損、元太稅務損失，導致第四季業外虧損。

永豐餘去年合併營收創 667.69 億元新高，年增 5.4%，創歷史新高；毛利率 17.98%、營益率 4.43%，則創近 13 年新高。在業外虧損縮減下，加上代表本業獲利的營益率也創近 13 年高，帶動歸屬母公司稅後純益 16.06 億元，年增達 11.73 倍，每股純益 0.97 元，雙創 2011 年以來近 6 年新高。

殷國堂表示，永豐餘投控旗下事業群及子公司，漿紙事業群去年合併營收 181.68 億，年成長 0.6%；受到國際漿價上漲，帶動紙漿、文化用紙、特殊紙價格調升，營業利益 8.22 億。

工紙紙器事業群去年營業額 251.97 億，成長 16%，因大陸環保政策趨嚴，關停環保不合格同業，並限縮海外回收紙進口，帶動市場價格上揚；揚州廠營運轉盈，支援大陸紙器順勢成長；台灣紙器也在努力下同步成長。

越南紙器增添平陽新廠，為未來在越南發展奠定基礎。消費品事業群營收 104.47 億，年減 7.4%，在漿價、包材成本急速上升，卻受限市場競爭、價格無法合理反映的夾擊下，營業利益 5500 萬元。