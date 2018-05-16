〈造紙法說〉三大因素衝擊 華紙Q1雙率雙降 稅後純益創3年半新低

中華紙漿 (1905-TW) 今日舉辦 2017 年第一季法人說明會，受成本增加、花蓮地震自產紙漿減少、外購漿比重及修繕費用增加等三大因素衝擊，華紙第一季營業毛利率及營業淨利率「雙率雙降」，拖累歸屬母公司稅後純益只有 0.45 億元，季減 69.92%、年減 66.64%，每股稅後純益 0.04 元，雙創 2014 年第三季以來、近 3 年半新低。

華紙第一季合併營收新台幣 57.5 億元，受農曆春節及 228 假期影響，營收季減 6.6%，惟因漿價較去年同期上漲，營收年增 3.7%。

受到紙漿、能源等成本增加，及花蓮地震自產紙漿減少，也因為停產的關係，外購漿比重上升及修繕費用增加，受上述這些因素影響，銷貨成本較去年同期增加 7%，第一季營業毛利率及營業淨利率分別為 7.8% 及 1.0%，較去年同期減少 2.6 與 2.9 個百分點。

華紙第一季營業毛利率為 7.8%，較去年同期減少 2.6；營業淨利率為 1.0%，較去年同期減少 2.9 個百分點，不但雙率雙降，而且雙創 2016 年第三季、近一年半以來新低。

華紙副總陳瑞和表示，花蓮強震導致華紙外購比重提升 10-20%，若排除此因素，以原自產、外購漿使用比重計算，並排除停工相關認列費用，華紙首季毛利率約與去年同期 10.4% 相當。

由於雙率雙降，華紙第一季稅後純益 0.76 億元，季減 58.5%、年減 49.6%，其中歸屬母公司為新台幣 0.45 億元，季減 69.92%、年減 66.64%，每股稅後純益 0.04 元。

至於營業外收支部分，第一季比去年有所改善，營業外淨收入 5000 萬元，遠優於去年第四季的 1391 萬、去年第一季的 - 3167 萬，主要受惠匯兌利益及權益法關係企業利益認列。