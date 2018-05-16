安永：內銀今年經營環境嚴峻 獲利增速仍有不確定性

今年第一季 31 間內銀淨利潤按年增 6%，安永報告指出，增速持續回升，隨着監管部門要求銀行加強確認不良貸款，使銀行在撥備方面有較大壓力，加上中美貿易摩擦等外圍因素，預期今年內銀的獲利增速仍有不確定性。

《星島日報》引述安永大中華區金融服務部銀行及資本市場服務主管合夥人梁成傑表示，去年內銀淨息差走勢趨於分化。大型銀行淨息差擴闊，但中小型銀行普遍息差收窄，目前仍難以確定中小內銀的息差是否已見底。

去年 41 家內銀的淨利潤平均增速為 5.1%，增速較上年提升約 1.42 個百分點，即內銀連續 2 年獲利增速擴大。

安永報告指出，今年首季內銀平均不良貸款率由去年底的 1.55%，再降至 1.52%。

安永大中華區金融服務部首席合夥人陳凱表示，整體不良情況有改善，但部分內銀 90 天以上的逾期貸款額仍高於不良貸款餘額，反映產能過剩行業客戶和高負債槓桿企業的信用風險仍在暴露，內銀資產質量仍面臨較大的壓力。

在港上市的內銀股包括：中行 (3988-HK)、工行 (1398-HK)、建行 (0939-HK)、農行 (1288-HK)、交行 (3328-HK)、招行 (3968-HK)、中信銀行 (0998-HK)、民行 (1988-HK)、光大銀行 (6818-HK)、重農行 (3618-HK) 等。