高盛持股支付平台Circle 推美元加密貨幣版本 日後擬推歐元、英鎊版

Circle 週二 (15 日) 宣布一款與美元掛勾的加密貨幣，以及由加密貨幣採礦公司 Bitmain 領導的 1.1 億美元投資行動，該公司對 Circle 估值接近 30 億美元。

Circle 執行長 Jeremy Allaire 表示，「它將釋放美元令人難以置信的力量，基本上是一款在區塊鏈上運作的美元。」

Circle 是資金最豐厚的區塊鏈創業公司之一，投資者包括高盛集團和百度。該公司使用比特幣背後的區塊鏈技術，運作其點對點支付網絡。

Circle 新推出的美元數位貨幣 USD Coin 旨在解決數位貨幣在使用上的一大關鍵問題：波動性。

知名基金經理人 Stanley Druckenmiller 曾批評加密貨幣的價值變化太頻繁、快速，所以無法作為支付工具。以比特幣為例，過去 12 個月的波動性就非常明顯，根據 CoinDesk，去年 12 月比特幣價值接近 2 萬美元高點，但隨後卻下跌 50% 以上。

Circle 顧客將須以 1 美元換取 1 個 USD Coin，維持價格穩定。Tether (推出泰勒幣) 和 Basis 等其他公司也曾供應價值與美元掛勾的「穩定貨幣」，但 Allaire 表示，必須要有一款泰勒幣「兼容的替代品」。根據 CoinMarketCap.com，Tether 市值 22 億美元。

「我觀察傳統金融和加密貨幣領域的交會點，有這樣的呼聲，好幾家銀行對此感到興奮，也將支持它。」

Allaire 稱，因為靠著區塊鏈技術，美元只要數秒就能轉換成 Circle 的 USD Coin，且他們最終還會再增加歐元和英鎊的代幣，但是礙於該領域現有的競爭，不太可能立即推出與多數亞洲貨幣價值掛勾的產品。

該貨幣的框架是所謂的「開放來源」，意味著多位開發人員可以在該項目上操作以助其發展。 USD Coin 項目目前由一個名為 CENTRE 的組織開發，該組織將獨立監督 Circle 的產品。

知名加密貨幣「採礦」公司 Bitmain 目前正領導對 Circle 策略投資 1.1 億美元的行動，並將 Circle 估值接近 30 億美元，現有投資者包括 Breyer Capital、Tusk Ventures、IDG Capital、Pantera 和 Blockchain Capital。

比特幣採礦工作需要使用特殊軟體，以解決換取特定數量比特幣上的數學問題。Bitmain 是這個採礦產業的主宰，去年可能賺得跟晶片大廠 Nvidia 一樣多，Bernstein 分析師估計，Bitmain 去年營業獲利在 30 億至 40 億美元區間。

USD Coin 是在以太坊區塊鏈上運作，但 Allaire 稱他們對其他行銷能表現更好的平台採開放態度。

「以太坊是最棒的選擇，但不見得會一直用到結束，目前是特別在以太坊上運作。」