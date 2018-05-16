永利澳門(01128-HK)非執行主席用什麼方法減「賭」性！？

近年澳門博彩營運商積極發展非博彩娛樂，永利澳門(01128-HK)非執行主席盛智文認為，日後的非博彩發展可增加綜藝表演、文化及博物館等元素。

他指出，非博彩娛樂除了能吸引不同的旅客外，更有助澳門的年輕人能有更多的出路選擇，毋須只投身博彩相關的工作。他提到，美國拉斯維加斯的非博彩收入佔整體收入約六成，但認為澳門與當地的情況有所不同，特別是亞洲人較喜博彩，故相信在博彩及非博彩間更要取得平衡。

永利澳門位於路氹的永利皇宮，已預留兩幅面積分別4公頃及7公頃供未來發展。盛智文表示，正就新發展作設計，設計團隊亦不斷有新成員加入，確保設計能切合最新需求。他透露，日後會在新項目中加入更多科技元素。

永利澳門創辦人史提芬‧永利，早前因捲入涉嫌性騷擾員工的醜聞，而離開公司。盛智文稱，集團無意為含有「永利」名字的賭場渡假村項目易名，「客人很多都不知道誰是『永利』，對他們來說只是一個酒店名、品牌名。」他又指，史提芬‧永利為公司的創辦人，就算他離去亦不會改變公司的願景，「好像蘋果公司，Steve Jobs離去後由Tim Cook接任，蘋果仍有其願景及DNA。」

銀娛(00027-HK)早前入股永利澳門的母公司永利渡假村，作為策略投資者。盛智文表示，雙方現無傾談任何合作，但不排除日後有合作機會，特別是他自己與銀娛呂氏一家有良好關係。

來源：信報

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