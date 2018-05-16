【異動股】生物醫藥板塊表現強勢 常山藥業(300255-CN)等2股漲停

今日早盤，生物醫藥板塊表現強勢，截至發稿，常山藥業(300255-CN)開盤漲停報7.92元，雙成藥業(002693-CN)漲停報7.23元，九典製藥(300705-CN)漲8.85%報30.25元，步長製藥(603858-CN漲6.97%報54.15元，科華生物(002022-CN)、新天藥業(002873-CN)漲超4%，海翔藥業(002099-CN)、普利製藥(300630-CN)、老百姓(603883-CN)、現代製藥(600420-CN)等股均紛紛上漲超3%。

消息面上，上周央視《焦點訪談》分别聚焦創新藥和仿製藥的兩場專題節目引發醫藥界熱議。5 月7 日晚，《新藥審批進入快車道》專題節目播出，聚焦新藥審批、臨床試驗等熱話題，恒瑞醫藥董事長孫飄揚先生更是受邀參加。節目談到了“海外藥品代購”的現象，反映了過去國内新藥審評速度慢，臨床數據不互認，臨床資源缺乏等問題。同時，這兩年的審批政策從優先審評開始，新藥審批在加速、臨床試驗規範性加強，均有利於創新藥物行業的發展。《仿製藥生産駛入超車道》隨後播出，聚焦高品質仿製藥供應保障鏈條。國家對於一致性評價政策的重視程度已無需贅述，高品質仿製藥對於原研藥品的進口替代也是大勢所趨。隨著前三批一致性評價品種的通過，企業正在不斷完成其使命，而後續對於通過一致性評價品種在招標、醫院使用等方面的政策配套和協同成為當下的關註重點。

此外，常山藥業5月15日晚間發布公告，全資子公司常山生化藥業(江蘇)有限公司近日收到江蘇省食品藥品監督管理局頒發的《藥品GMP證書》。本次《藥品GMP證書》認證的車間為固體製劑車間，生産品種為枸橼酸西地那非片劑。枸橼酸西地那非適用於治療勃起功能障礙(ED)。

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