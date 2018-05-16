三星電子正與中興通訊(000063-CN)等廠商洽談芯片供應事宜--高管`

韓國三星電子(005930.KS)一名高管表示，公司正與中國中興通訊(000063-CN)等數家智能手機制造商洽談，向後者供應移動處理器芯片；公司與高通(QCOM.O)的競爭將變得更為直接。

三星電子獲利多來自記憶體芯片，公司持續加強對移動處理器等邏輯芯片、影像感測器及汽車芯片的研發，以期多元化獲利來源。

三星旗艦Exynos移動芯片裝載於蓋樂世(Galaxy)系列智能手機上，該芯片組只有一家外部智能手機客戶—中國魅族科技。

「我們正與所有的代工廠商(OEM)洽談，」三星旗下邏輯芯片開發公司System LSI主管Inyup Kang接受路透采訪時表示。

Kang稱預計可在2019年上半年對外宣布一個Exynos芯片組的新客戶。Kang曾經在高通擔任高管職務。

就在三星電子為Exynos芯片找尋新客戶的時候，美國禁止美國企業在七年內向中興通訊(0763.HK)出售零部件。

分析師稱，這使得中興亟需實現供應商的多元化，盡管美國總統特朗普周日承諾幫助中興盡快恢覆業務後，解決禁運問題的努力加快了腳步。

三星電子隨後在一份聲明中對路透稱，尚不能確定能與中興達成協議，公司的政策是對待所有廠商或者所有客戶一視同仁。

來源：路透韓國華城5月15日

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