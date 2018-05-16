1-4月中國航空運輸市場保持快速增長態勢

5月16日從民航局獲悉，民航局5月例行新聞發布會介紹，1—4月航空運輸市場保持快速增長態勢，全行業共完成運輸總周轉量385.8億噸公里、旅客運輸量1.97億人、貨郵運輸量231.5萬噸，同比分别增長13.4%、12.5%、7.3%。

發布會同時發布了4月民航安全運行情況。4月民航行業實現運輸飛行94.1萬小時，同比增長11.2%;實現通用航空飛行8.2萬小時，同比增長8.2%，民航安全生産繼續保持平穩態勢。4月全行業共完成運輸總周轉量為100.4億噸公里，同比增長15.5%，增速較去年同期提升3.5個百分點。其中，國内、國際航線分别完成63.8億噸公里、36.6億噸公里，同比分别增長14.6%、17.2%。

客運市場方面，4月，全行業共完成旅客運輸量5074.2萬人，同比增長15.3%，增速較去年同期提升4.6個百分點。其中，國内、國際航線分别完成4540.5萬人、533.7萬人，同比分别增長14.2%、25.1%，國際航線連續兩月保持20%以上的高速增長，增速明顯超過國内航線。貨運市場方面則總體保持了平穩增長態勢，4月全行業共完成貨郵運輸量60.5萬噸，同比增長4.6%。其中，國内、國際航線分别完成39.7萬噸、20.8萬噸，同比分别增長1.3%、11.6%。

民航航班數量也繼續保持向好的增長態勢，4月民航共保障各類飛行457733班，15258班，同比增長11.8%。民航局運行監控中心副主任張翀昱介紹，4月初以來，受我國中部和東部地區空域用戶活動影響，北京、天津、太原等機場出現部分出港延誤、返航備降等情況，但在控總量調結構措施的引導下，全國航班正常率繼續保持較高水平，達到78.61%，同比提升6.71個百分點。天氣原因是導緻航班延誤的主要原因，佔37.94%。

下一步，民航局將重點做好雷雨季節運行保障，組織召開專題視頻會研究部署相關工作，派出工作組赴華北、華東、中南、西南等熱點地區進行保障工作檢查，開展雷雨保障經典案例復盤研究，為旅客安心、順心、舒心出行積極創造良好條件。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)