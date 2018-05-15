外資券商：騰訊首季電腦遊戲收入放緩 手遊仍高速增長

騰訊 (0700-HK) 將於明 (16) 日公布今年首季業績，外界繼續關注其遊戲收入，多家券商認為，電腦遊戲收入放緩，但手遊仍錄得高速增長。

值得留意的是，騰訊在今年 3 月公佈去年末季業績，該季遊戲收入遜市場預期，拖累近月騰訊股價表現乏力，由當時港幣 462 元水平，一度跌至 5 月初的港幣 375.4 元，跌破港幣 400 元大關，昨 (14) 日回升至港幣 411.8 元。

騰訊股價

香港《明報》報導，野村昨日發表報告指出，市場對去年末季的遊戲收入感到失望，加上有大股東減持，拖累騰訊股價由高位調整 15%，該行認為，市場下調騰訊的遊戲表現，反而給予騰訊空間，可以打破市場預期。

野村估計，騰訊首季營收年增 47% 至人民幣 730 億元，當中手遊收入年增 52%，電腦遊戲則升 1.7%，按非通用會計準則 (Non GAAP) 純利年增 31% 至人民幣 185 億元。

大和的報告則對騰訊的長遠增長感到樂觀，但料今年首季電腦遊戲收入增長放緩，有機會拖累首季收入低於市場預期。

同時，大和對騰訊手遊業務表現有信心，預料可彌補電腦遊戲收入放緩。該行提到，騰訊掌握強勁遊戲渠道，營運足球遊戲《FIFA Mobile》、《劍俠情緣 3》、格鬥遊戲《拳皇》、《地下城與勇士》等潛力極廣的知名遊戲，同時看好「吃雞」《PUBG》的變現能力。

大和表示，每年首季都是廣告淡季，但料廣告業務按年增 55%，主要由朋友圈及公眾號廣告的變現能力提升；其他收入則上升 120%，主要受惠於支付和雲業務的強勁增長。

花旗上週下調騰訊的目標價，由港幣 532 元下調至港幣 488 元，但維持「買入」評級。該行分別將 2018 至 2020 年的收入預測下調 4.3%、5.7% 及 5.1%，純利預測則下調 6.9%、11.1% 及 6.7%。

該行解釋，去年騰訊電腦遊戲收入強勁，形成高基數效應，而且手遊 PUBG 未正式步入變現階段，拖累手遊增長放緩。