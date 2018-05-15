油價漲破每桶79美元 創3年半新高

根據路透社報導，美國將對伊朗實施經濟制裁，引發原油供給吃緊的疑慮，今 (15) 日國際油價一度漲破每桶 79 美元，創 3 年半新高。

美東時間週二上午 7 點 58 分，布蘭特原油期貨上漲 79 美分，至每桶 79.02 美元；西德州中級原油期貨上漲 53 美分，至每桶 71.49 美元。

兩大原油期貨價格，皆創 2014 年 11 月以來新高。

在需求大幅增加的情況下，國際油價較去年飆升逾 7 成。

美國總統川普於 5 月 8 日宣布，美國將退出伊朗核協議，恢復對該國的制裁；消息一出，國際油價應聲走揚，分析師估計，油價肯定會再漲，價格上看每桶 90 至 100 美元。

能源諮詢公司 FGE 創辦人兼董事長 Fereidun Fesharaki 在報告中指出，無論歐洲或中國，頂多只是抱怨，但最終都不會阻止美國制裁伊朗一事。

在美國祭出經濟制裁的情況下，伊朗原油出口量勢必大減；Fesharaki 預期，「油價肯定會上漲，每桶 90 至 100 美元的價格，可望再次出現。」

石油輸出國組織 (OPEC) 日前發布月報，上調 2018 年全球原油需求，預計每日增加 165 萬桶，高於先前預估的 163 萬桶。

月報內容顯示，4 月 OPEC 原油日產量增加 1 萬 2000 桶，至每日 3193 萬桶。