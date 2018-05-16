馬時亨：港鐵(00066-HK)是全球唯一派息予政府的鐵路企業

港鐵(00066-HK)主席馬時亨，於5月16日股東周年大會上表示，26公里的高鐵香港段，於2018年4月1日已進入試營運階段，目標於9月正式通車；期望立法會對一地兩檢議案盡快通過，以配合9月通車。至於另一條在建沙中綫，正按計劃如期推進。至於新鐵路項目，除了已遞交的西鐵綫屯門南延線、北環綫及古洞站、東九龍綫、東涌西延綫及東涌站外，2018年下半年再會就第5個北港島綫遞交建議書。

有關香港住宅業務發展，未來6年將會提供1.8萬個住宅單位，涉及樓面1.5萬方米。商場業務方面，將會增加日出康城、大圍商場等，讓商場面積增加10萬方米。

港鐵於2017年的服務表現，他介紹期內行走211萬班列車，服務17.6億人次，香港員工數目增至1.15萬人。重鐵網絡的準時率達99.9%，得來不易。不過「機械都會壞，人也會病」期間間有發生事故，但獲得不公平、未反映事實報導，令同事難過，影響了團隊士氣，對此他不想見到。

港鐵每年檢討的票價調整，他強調有關機制公開、客觀、具透明度；然而推出後仍繼續引來社會重覆爭論。他強調港鐵穩定持續的收入至關重要，才能維持鐵路正常營運、維修及發展。例如於2017年港鐵便投資了86億港元進行維修工作。事實上，不少大城市如倫敦、紐約由於財政狀況，令可持續性營運也成問題。港鐵已盡量平衡各方需要，市民當然希望票價愈少愈好，但自2008-2017年香港平均每年通脹達3.2%，港鐵票價年均升幅只有2.5%；公司每年亦將70-80%利潤回饋給股東，政府亦收取到可觀的回報。他更揚言，不用政府補貼，還可以向政府派息，全球實屬少有，港鐵可算是唯一一家鐵路公司！

其實港鐵每年都積極投入到公益服務，例如2017年便花上26億港元為長者學童提供車票優惠。近年港鐵也推進電子支付服務，繼去年底於羅湖、落馬洲自動售票機設置支付寶、微信支付服務外，今年已延伸至尖沙咀、尖東、銅鑼灣港鐵站。港鐵業務亦遍及海外多國，全球員工人數已達4.3萬人。

文：周燕芬

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