分析師：人民幣升值有利國際資本流入 利多A股

市場分析師指出，人民幣升值有利於國際資本流入，利多 A 股，造紙、航空、房地產、銀行等行業將受益。

香港《文匯報》引述華泰證券首席宏觀分析師李超指出，當前人民幣匯率依然處在升值通道之中，中美國債利差也處在歷史區間的上限，資金回流境內在這 2 年有望成為長期趨勢。

資金回流境內，中國實體經濟韌性較強，疊加全球經濟弱復甦，A 股看好的邏輯較為清晰。美元貶值利多銅、石油等用美元標價的大宗商品，在全球經濟弱復甦以及通膨交易的預期下，看好這類商品走勢。

另外，美元走貶利多境內主體海外發行美元債主體，主要是房地產企業和地方融資平台企業，美元融資企業利息支出負擔得到緩解，境外融資成本降低。目前境內房地產企業境外發行美元債融資餘額為 180 億美元，境內融資平台境外美元債券融資餘額 80 億美元。

中金公司報告指出，A 股全部非金融公司 2017 上半年出口收入佔比 8%，人民幣每升值 1 個百分點，靜態地看對非金融全體淨利潤的影響不足 0.1%，若考慮外幣負債影響，2017 上半年美元借款存量約為海外收入的 60%，綜合效果甚有可能是正面的。

在貨物貿易層面，航空、鋼鐵和造紙等廠商因海外原材料佔比較高、成本以美元計價而收入以人民幣計價而有望受益。另一方面，由於對美國市場的依賴度較高，電子、紡織、傢具、汽車、機械、玩具及鞋類等行業出口商的利潤率可能承壓。

在服務貿易層面，香港和澳門的旅遊收入對人民幣升值可能最為敏感，而日本和美國的旅遊業也在一定程度上受益。從財務損益的角度看，美元債務佔比較高的公司有望在升值中受益。另外，人民幣升值利好國際化步伐，具備跨境能力金融機構有望受益。