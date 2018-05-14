分析師：A股納MSCI可望帶動內銀與內險股表現

本週港股有 2 大利多支撐，預料今 (14) 日大盤將開高，一是 MSCI 將於明 (15) 日凌晨，公布首次納入 A 股的最終股份名單，市場預期可為港股帶來支撐；二是騰訊 (0700) 週三 (16 日) 將公佈今年首季業績，分析師普遍預期如沒有重大不利因素，恒指本周表現應不會太差，最多可上探 31800 點。

第一上海首席策略師葉尚志昨 (13) 日接受香港《文匯報》訪問時表示，A 股「入摩」有利陸股表現，由於 A 股與 H 股高度關連，因此明天公佈的 A 股名單，將有助帶動相關 H 股的股價，預期本周恒指最多可升至 31500 點。

香港股票分析師協會主席鄧聲興則表示，A 股「入摩」可望帶動內銀與內險股表現。

中金公司日前發佈報告指出，這次 MSCI 新興市場指數納入 A 股，對 A 股市場至關重要，將大幅改變目前 MSCI 中國指數包括海外中資股成分，雙向進出影響的個股可能多達近 100 檔，指數調整對海外中資股的潛在影響也不容小覷。據測算，權重可能被明顯攤薄的成份股包括阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊、百度(BIDU-US) 和中海油(0883-HK)。

據了解，在此次半年度審議中，MSCI 將會根據其全球統一的指數方法論、並結合對於 A 股的特別要求 (大盤股、過去 12 個月期間停牌不超過 50 天、以及屬於滬深港通標的範圍內等條件) 來確定 6 月份正式被納入標的。

本周 MSCI 除了公布最終名單外，還有其他細節，其中包括所有被納入的 A 股公司將接受 ESG(環境，社會和治理) 評核，不符合標準的公司將會被剔除。今年 3 月，MSCI 公布了最新的納入成分股，共 235 檔，權重較大的包括貴州茅台、中國平安，招商銀行、海康威視及美的集團等。

騰訊將在本週三公佈的今年第一季業績，鄧聲興認為「應該不會有大問題」，指即使手遊收入增長放緩，但有其他方面收入補救，公司基本面未有明顯轉差的跡象。因此，本周恒指將表現不俗，上望 31800 點。

《星島日報》引述光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，由於騰訊於過去一週已累升近 7%，市場認為投資者對憧憬業績的炒作已經消化，本週初或會有投資者先行獲利了結。如季績造好，溫傑認為，將有利科技類股價繼續上升。

瑞聲科技 (2018-HK) 今(14)日公布首季業績，上週收報港幣 121.7 元，漲 1.8%。

道瓊工業指數上週五收報 24831 點，上漲 91 點，S&P 500 與 NASDAQ 則分別升 4 點及跌 2 點；ADR 港股比例指數上週五收報 31290 點，上漲 168 點。

在美上市的恒指成份股普遍上漲，匯控 (0005-HK) 折合港幣報 78.78 元，相當於帶動大盤上漲 46 點。友邦保險 (1299-HK) 折合報港幣 73.61 元，相當於帶動大盤上漲 29 點。騰訊折合報港幣 411.42 元，相當於帶動大盤上漲 25 點。內銀股表現不俗，建行 (0939-HK)、工行(1398-HK) 與中行 (3988-HK) 合共帶動大市升 16 點。

上週大盤漲幅先後由重磅股騰訊、友邦及三桶油中石油 (0857-HK)、中海油及中石化(0386-HK) 所帶動，溫傑認為，紐約 6 月期油已上升至每桶約 70 美元水平，除非伊朗及委內瑞拉的局勢有變，否則油價應進入調整期。

本周值得留意的經濟事項有中國工業生產、零售銷售數據及國內生產總值、歐元區國內生產總值及消息物價指數 (CPI)，及美國聯儲局製造業指數和零售銷售數據。