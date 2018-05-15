機器人日新月益 到2050年 三分之一美國勞工可能會被取代

根據 MarketWatch 分析報導，"工作的未來：機器人，人工智慧與自動化" 一書作者聲稱，到 2050 年，三分之一介於 25 至 54 歲的美國男性可能失業。

「我們已經有 12% 的壯年男性失業了，」布魯金斯學會副總裁魏斯特 (Darrell West) 週一在華盛頓的一項研討會上說。過去 60 年，該數據穩健成長，但未來 30 年，因為新科技崛起，如人工智慧與自動化，該數據可能再增加二倍。

對某些人口而言，情況可能更糟，魏斯特說。例如，到 2050 年，年青男性非裔美國人失業率可能上升至 50%。

「這將是一場災難，」魏斯特說。

有許多事情可以避免此一問題，教育便是其中之一，魏斯特說。「學校需要改變課程，讓學生學習 21 世紀經濟需要的技術。」

New America 智庫的資深顧問金得 (Molly Kinder) 說，目前的製造業情況突顯了一項許多行業的通病，即不需要高等教育程度的工作，將被自動化取代，低工資與低技術的勞工將會失業。

公共政策決策者需要將教肓，尤其科技，做為低技術勞工的優先選項，以對抗可能飆升的失業率，她說。

根據去年 10 月公布的 Pew 研究機構的報告顯示，6% 的成年人說，由於自動化，他們失去了工作，或削減了工資或工時。65% 的成年人相信，20 年後，大多商店將全面自動化，不再需要與人互動。