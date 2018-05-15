媒體：中美接近就中興通訊和農業關稅達成共識

據《華爾街日報》，中國和美國接近就中興通訊和農業關稅達成共識。

接近兩國談判代表團的知情人士透露，美國對中興通訊的制裁解除，將換來中國不再對價值數十億美元的美國農產品徵收針對「232 調查」的報復性附加關稅。

相關共識還包括：中國可能會放寬對美國農產品的非關稅限制（例如進口質量檢查等），以及中國會加速對高通收購恩智浦半導體案的審核。恩智浦聞訊股價漲幅擴大至 16%，高通延續開盤以來逾 3% 的漲幅。





但相關知情人士警告稱，最終的協議還沒有達成，也可能隨著談判的進行而崩潰，特別是美國方面在如何對待中國的問題上存在嚴重分化。

美國商界擔心，川普受財長梅努欽陣營的影響過大，將與中國迅速達成協議，選擇削減貿易赤字，放棄使中國在知識產權和投資規則上和美國達成全面協議的要求。

在中國國務院副總理劉鶴本周赴美之際，川普突然示好中國，上周日在推特發文稱，習近平主席和他正在共同工作，為中興通訊提供一條快速恢復業務的途徑，否則中國流失太多工作崗位，他已指示商務部完成這項工作。

知情人士稱，這條推特令川普的幕僚圈大感震驚，而且也沒有經過跨部門的政策討論。作為近期美中貿易談判的美方領隊，美國財長梅努欽是有關中興通訊決策的關鍵人物。

新銳媒體 Axios 曾援引三名知情人士稱，在美方 5 月初出訪北京談判的第二天，梅努欽把大部分美方談判官員安排在休息室，自己與中方進行了單獨會面。換句話說，梅努欽將川普的貿易代表團「邊緣化」了。

中美貿易戰出現緩和跡象，帶動美股走高，美國黃豆期貨更是跳漲。《華爾街日報》最新消息傳出後，CBOT 7 月黃豆期貨衝破 1020 美分 / 蒲式耳，日內漲幅近 2%，接近 5 月 10 日以來高位，也脫離了五周新低，美國跨國農業類股也走揚。