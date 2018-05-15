〈矽晶圓出貨衝高〉矽晶圓廠營運飄香 環球晶、台勝科營運動能強

矽晶圓第 1 季出貨創高，產業景氣後市也看俏，其中環球晶 (6488-TW) 訂單看到 2020 年，且看好矽晶圓價格將持續上揚，而台勝科 (3532-TW) 訂單同樣看到今年年底，且目前整體供給仍無法滿足需求，預期至 2020 年時，產業都將處於成長趨勢，各廠營運動能添柴火。

國際半導體協會 (SEMI) 統計，第 1 季矽晶圓出貨面積衝破 30 億平方英吋關卡，達到 30.84 億平方英吋，創單季歷史新高紀錄；SEMI 也預期，隨著中國大陸等新晶圓廠產能持續開出，全年矽晶圓出貨量將持續成長。

環球晶日前召開法說時強調，今年 6-12 吋矽晶圓價格都是上漲，漲幅將優於去年第 4 季，明年在需求支撐下，價格預期將持續上揚，有助營運表現，而環球晶訂單能見度已達 2020 年，該年的產能已被預定一半以上，代表 2019 年前整體營運表現無虞。

台勝科日前宣布現金減資 5 成，每股退還 5 元現金，台勝科看好，矽晶圓處於供不應求階段，目前訂單已看到今年年底，台勝科目前 12 吋月產能約 28 萬片，8 吋月產能約 32 萬片，為滿足需求，將持續去瓶頸化提高產量。

矽晶圓需求強，日廠也證實此趨勢，日本矽晶圓大廠 SUMCO 日前召開法說，強調目前已與客戶洽談 2021 年以後的合約，第 2 季客戶採購力道不變，各尺吋矽晶圓需求都相當強勁，產品價格也可望上揚。

SUMCO 預估，12 吋矽晶圓價格今年估漲 2 成，明年將持續攀升，8 吋矽晶圓由於整體產出供給量有限，因此中長期都會維持供需吃緊情形。