美國利率走揚壓縮債券評價 國壽帳上金融資產未實現收益僅346億元

國泰金 (2882) 於今 (15) 日召開法人說明會，受到中美貿易戰，引發國際股市波動，美國利率走揚，壓縮債券未實現收益，國壽帳上金融資產未實現收益為 346 億元，較去年底 516 億元，減少 170 億元，淨值亦由去年底 4412 億元，降為 4329 億元，近期新台幣兌美元匯價貶值，避險成本由 1.5% 降到 1.1%，首季外匯準備金為 116 億元。國壽總投資金額 5.56 兆元，現金及約當現金 1310 億元，比重上升到 2.4%、報酬率 0.5%；國內股票 4540 億元、比重 8.2%、報酬率 9.8%；國外股票 3570 億元、比重 6.4%、報酬率 18%；國內債券 3050 億元、比重 5.5%、報酬率 2.8%；國外債券 3.08 兆元、比重 55.4%、報酬率 4.9%；擔保放款 4360 億元、比重 7.9%、報酬率 1.9%；保單貸款 1660 億元、比重 3%、報酬率 5.6%；不動產 4980 億元、比重 9%、報酬率 2.6%，年化避險後經常性投資收益率為 4.04%，負債成本約 4.1%。



國泰世華銀調整放款結構，增加房貸、外幣放款等業務，美國升息效應，淨利差 (NIM) 由去年底 1.22%，上升到今年首季 1.24%，成長 2 個 bps(基本點)，海外獲利為 190 億元，年減 33%。



政府力拚綠能發電，日前經濟部公布風力發電遴選名單，國泰金對於風力發電業務發展的態度成為法人詢問焦點，國泰金表示，國泰世華銀有組成專案小組，成員並非全然國人，包括國外專業人士，對融資風險掌握度有信心，會針對不同風電案場開發、設備提供者、sponsor 做出評估，至於國壽則是按照固定報酬概況，決定是否投資，若是有資產證券化產品，有利於壽險業者投資。

