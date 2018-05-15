〈國泰金法說〉談純網銀 李長庚盼執照可保障本土銀行參與

金管會將開放兩張純網銀執照，先前只傳出外商 LINE、樂天參戰，如今出現中華電信要組本土國家代表隊，對此，國泰金控 (2882-TW) 總經理李長庚今 (15) 日) 於法說會上表示，若兩張網銀執照都被外商拿走，「感覺怪怪的」，還是希望有本土機構可以參與。

李長庚表示，台灣若要往前走，會有純網銀出現，國泰當然樂觀其成，但純網銀不在於是網路或金融業者主導，主要看誰能夠以數位方式與民眾的生活結合。

李長庚進一步表示，國泰關注客戶生活型態，也希望透過數位與年輕人結合，但他一直有一個奇怪的感覺，就是金管會要開放兩張純網銀執照，但之前表達有興趣的都是外商，若兩張網銀執照都是給外商拿走，他直言「感覺怪怪的」，還是希望有本土機構可以參與。

李長庚還以國泰經營海外分行為例說明，他說，好比國泰世華銀行在泰國，「比王寶釧苦守寒窯 18 年還偉大」，國泰世華銀行在泰國等了 20 年，還是只有辦事處，拿不到分行執照，在海外要得一張銀行執照很困難；之前要併購加拿大豐業銀行馬來西亞子行，努力了兩年還是不成，代表各國政府對其金融市場都會有其考量，外商並不容易進去，因此懇請金管會能保障本土銀行在純網銀的生存空間。

李長庚強調，他並不是排拒外資，只是希望本土機構也能投入參與純網銀，尤其在純網銀這種新型態銀行經營過程中，除希望引進外資想法，也希望有本地業者能夠參與。