〈國泰金法說〉國壽金融未實現損益單季蒸發170億元 金控擬發7億特別股

國泰金 (2882-TW) 今 (15) 日召開法說會，由於第 1 季美債殖利率走升，國壽金融資產未實現損益自去年底的 516 億元，至今年第一季降至 346 億元，單季蒸發約 170 億元。此外，國泰金趁低利擬發行特別股 7 億股，將完全用於注資國壽，預計 6 月初完成訂價，6 月底完成募資。

國泰金今年第一季稅後純益 233 億元，年增 116%，累計每股稅後純益 (EPS) 為 1.84 元，每股淨值 43.7 元。

截至 3 月底，國泰金股東權益報酬率 (ROE)14.9%、金控資本適足率 (CAR)141%，國泰世華銀行資本適足率 (BIS)15.9%、第一類資本適足率 11.7%，國泰人壽風險資本適足率 (RBC)309.5%。

國壽第 1 季底總投資金額 5 兆 5555 億元，現金及約當現金占比 2.4%，投報率 0.5%；國內股票占比 8.2%，投報率 9.8%；國外股票占比 6.4%，投報率 18%，投報率表現最好；國內債券占比 5.5%，投報率 2.8%；國外債券占比 55.4%，投報率 4.9%；擔保放款占比 7.9%，投報率 1.9%；保單貸款占比 3%，投報率 5.6%；不動產占比 9%，投報率 2.6%，整體來說，第 1 季避險後投資收益率為 4.48%，遠優於去年同期的 3.68%。

國壽副總林昭廷說明，第 1 季在投資組合的調整方面，主要是將部分國內外股票獲利了結，現金部位增加約 440 億元，股票、債券投資部位變動不大，近期會逢低積極布建固定收益型產品，提高新錢投資報酬率。

國泰金表示，由於第 1 季美債殖利率走升，金融資產未實現利益自去年底的 516 億元降至 346 億元，蒸發約 170 億元。而國壽淨值原本有實現資本利得及接軌新會計準則 IFRS 9，但受到美債殖利率上揚影響，淨值由上季 4412 億元下降至 4329 億元。

國泰金總經理李長庚表示，目前利率水準低，特別股股息與長債利率連結，發特別股的資金成本對金控較為有利，因此國泰金擬發行特別股 7 億股，屆時將完全用於注資國壽，並且已在 5 月 10 日取得主管機關核准，預計 6 月初完成訂價，6 月底完成募資。

雖然現在為特別股緘默期，但據了解，國泰金原訂要以普通股增資 300 億元，但因為國泰金手中現金充裕，擴大認購國壽的普通股，因此增資金額由 300 億元提高為 420 億元，完成募資後注資國壽，將有助於國壽半年報的資本適足率 (RBC) 高於 300%，增強國壽因應市場波動的能力。