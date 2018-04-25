德國下調GDP預期 歐洲火車頭要熄火了？

今日，德國經濟部下調 2018 年 GDP 增速預期至 2.3%，此前為 2.4%，並預計 2019 年 GDP 增速放緩至 2.1%。

同時，德國經濟部還預計其 2018 年 CPI 為 1.8%，2019 年為 2.0%。

德國經濟部長 Altmaier 表示，目前德國經濟增長強勁，並無明顯過熱跡象。

Altmaier 稱，到 2019 年德國就業崗位將再增加上百萬個，失業率將創歷史新低。並且 2019 年的收入也將顯著增長，結合就業上升，表明消費者需求將表現強勁。

Altmaier 認為，今年德國對外貿易不大可能給經濟增長作出重大貢獻，並對當前貿易政策動向表示了擔心。

根據德國工商協會的 2 月的調查顯示，德國此前已經出現了出口放緩，貿易進入艱難時刻：

40% 的受訪者認為在過去 12 個月受到了貿易壁壘的影響，是 2008 年金融危機以來的最高水平，目前德國企業的信心已經收到了出口放緩的打擊。

華盛頓郵報曾援引德國宏觀經濟政策研究所 (IMK) 數據稱，德國 4 月份經濟衰退的風險在 4 月份顯著上升至 32.4%，大大高於 3 月份的 6.8%。

過去幾個月以來，金融市場的波動一直很明顯，市場情緒明顯惡化，生產也受到抑制。IMK 表示，數據反應出一系列衰退情況，包括工廠訂單、商業信心和利率利差等。報告指出，風險在於金融市場的不確定性會對實體經濟產生的影響。

Altmaier 還提到，德國正尋求解決與美國的貿易衝突，美國此前的公布的金屬關稅將不會影響德國 2018 年 GDP。同時他也指出，由中美貿易戰引發的汽車關稅是當前最困難的問題之一。

此前，英國《金融時報》援引德國機械設備製造業聯合會（VDMA）外貿負責人 Ulrich Ackermann 表示，

那些在中國進行生產並向美國發貨的企業尤其擔心，他們希望知道，一旦這些關稅開始生效，他們的業務會受到怎樣的影響。最終的結果可能是，他們的確會受到實實在在的影響。

截至發稿，德國 DAX 下跌 1.53%，此前跌幅一度擴大到 1.9%。歐洲 Stoxx 600 指數跌 1.04%。

『新聞來源／華爾街見聞』