是方電訊明起競價拍賣 每股底價136元

中華電信 (2412-TW) 旗下機房廠商是方電訊 (6561-TW) 明 (16) 日將開始進行上櫃前籌募作業，公開承銷股數的 80% 採取競價拍賣，競拍底價為 136 元；另 20% 為申購配售，公開申購承銷價以最低承銷價格 1.25 倍為上限，暫定為 170 元。

是方電訊競價拍賣日期自 5 月 16-18 日，底價是 5 月 11 日前興櫃有成交之 30 個營業日其成交均價扣除無償配股除權，以及除息後簡單算術平均數 208.29 元之 70% 為上限。另外，公開申購的時間則是 5 月 24 日，公開申購價以各得標單單價及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格 1.25 倍為上限，暫定為每股 170 元。

是方電訊業務內容包含 IDC 機房服務、數據網路服務、語音通信服務及雲端應用服務，擁有高穩定性及高安全性國際級 IDC 機房，2006 年成為中華電信關係企業。今年第 1 季營收為 5.49 億元，每股稅後純益為 1.81 元，其中因為 IDC 機房進駐率逐年增加及雲端應用服務營收占比提升，毛利率也衝高到 39.5%。

是方電訊近年來持續與國際大廠合作，包括 2017 年與甲骨文 (Oracle) 合作，今年 2 月也與微軟聯手，打造全新雲服務方案。

是方今年 3 月也與全球電商龍頭亞馬遜旗下雲端服務 AWS(Amazon Web Services) 宣布，透過位在內湖的台北雲端數據中心，利用 AWS Direct Connect 建立私有連線，將 AWS 與資料中心、辦公室或主機託管環境相互連接，提供在地化的全天候監控服務；3 月下旬又與 IBM 結盟，開發亞太區第一家「華人智慧健康雲」，預計今年第 4 季推出商用版本。