國巨公開收購君耀-KY 董事、持股10%大股東等皆已同意應賣

國巨 (2327-TW) 日前宣布，將以每股 73 元公開收購保護元件廠君耀 - KY(6422-TW)，君耀 - KY 委任機構福邦證券表示，審議委員會認為，國巨提出公開收購條件尚符合公平性及合理性原則，同意公開收購案，公司董事、持股 10% 大股東及特定股東已簽署應賣本次公開收購股份應賣承諾書。

包括君耀 - KY 董事、10% 大股東及特定股東已簽署應賣本次公開收購股份應賣承諾書，合計承諾應賣股份共計 1930 萬 5831 股，約佔君耀 - KY 目前已發行普通股 4175 萬 3306 股的 46.23%。

券商表示，君耀君耀 - KY 股東若有意願參與應賣，可於公開收購期間，持集中保管劃撥帳戶存摺與留存印鑑，並填寫 360 申請書向原往來券商辦理應賣。參與應賣股份須無任何質權、未遭假扣押、假處分等保全程序或強制執行程序，且無其他轉讓之限制。參與應賣股份若屬融資股份，須先辦理現金償還。

若投資人手中並無持股，但有意購買現股並參與本次應賣，則最後買進日為 6 月 19 日，最遲於 6 月 21 日下午 15 點 30 分前完成應賣程序。

另外依據國巨公開收購說明書，若本次公開收購完成後，國巨未取得君耀 - KY 全部股份，國巨擬依企業併購法及其他相關法令規定，將君耀 - KY 納為其 100% 持股之子公司，後續股份轉換相關事宜，將另召開董事會及 / 或股東 (臨) 會決議之。