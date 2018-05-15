〈鴻海FII獲通過〉市場議論募集資金規模 法人估上看人民幣400億元

鴻海 (2317-TW) 旗下子公司富士康工業互聯網 (FII) 昨 (14) 日正式公布上市時程，令外界好奇的是，FII 首次公開發行到底要募集多少資金，尤其 FII 並未公布預計發行的價格，僅公布預計發行的股數，更讓市場議論揣測；法人指出，FII 除規劃的八大項目外，還有營運資金需要籌募，預估總募資金額將上看人民幣 400 億元。

根據 FII 招股說明書，本次上市所募集的資金用途共有 8 大項，包括工業互聯網將投資人民幣 21.16 億元、雲計算及高效能運算平台將投資人民幣 10.05 億元、高效運算數據中心將投資人民幣 12.15 億元、通信網路及雲服務設備將投資人民幣 49.67 億元、5G 及物連網互聯互通解決方案將投資人民幣 6.32 億元、智能製造新技術研發應用將投資人民幣 51.07 億元、智能製造產業升級將投資人民幣 86.62 億元、智能製造產能擴建將投資人民幣 35.44 億元，合計需要資金需求為人民幣 272.48 億元。

據了解，FII 除上述 8 大項目外，其實也計畫要募集一筆營運資金，因此整體募集資金將不只招股說明書表列的金額。法人指出，關鍵在 FII 的掛牌價，如果僅以總金額 8 大項目的總金額人民幣 272.48 億元計算，每股價格約在人民幣 18.3 元，但是這個價格僅是低標，以中國資本市場平均本益比 23 倍計算，FII 掛牌價約會落在人民幣 22 元附近，總募資金額將突破人民幣 400 億元。

FII 規劃的上市時程，本月 17 日完成詢價，5 月 23 日進行發行公告，5 月 24 日申購，5 月 25 日公布中籤率，5 月 28 日公布中籤號碼並進行繳款，屆時就可完成上市流程。