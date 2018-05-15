〈鉅亨觀點〉電信三雄低價搶市占背罵名 背後著眼要搶5G灘頭堡

電信業者嘴裡喊著不希望打價格戰，但是廝殺起來一點也不手軟，這波 499 吃到飽，完全激出全台消費者搶辦熱潮，消費者就算要付違約金也搶著申辦，對電信三雄而言，雖然背負背棄老客戶的罵名，但是能夠激發 3G 升級 4G 用戶出籠，還有鞏固市占率，即使對 ARPU 及獲利造成影響，但若可綁住用戶 30 個月，也可為未來 5G 競爭預做準備。

中華電 (2412-TW) 是這波 499 之亂的領頭羊，打著以戰止戰的口號，一出手就讓競業方寸大亂，台灣大 (3045-TW)、遠傳 (4904-TW) 眼看中華電門市每天門庭若市人潮塞爆，不得不跟進並調整合約期限，從原本 24 個月拉長到 30 個月，與市場老大申辦條件一致，目的也是要鞏固市占，並挖挖對手牆腳。

從連日來電信三雄門市人潮情況來看，499 吃到飽已是全民運動，連輕易不辦行動網路的老 3G 用戶、長輩客層，許多都在親人陪同下，第一次申辦行動網路，開始使用智慧手機除了打電話以外的功能，而中華電之所以塞滿最多人，除了本身是龍頭老大擁有逾千萬用戶，更多的是要付違約金降資費的老客戶。

中華電坦言，因為資費低，確實會傷到 ARPU 及獲利，但是市場多認為，中華電用這點小傷，換來大批可一路綁約到 2020 年 11 月的客戶數，由於 2020 年 11 月也約是台灣 5G 商轉大戰時刻，中華電握有足夠客戶數，對未來要提供 5G 各項加值創新應用與服務，就能有更多資源與機會，並在 5G 大戰中取得更多勝算。

中華電現有用戶數達 1041 萬戶，市占率 36.3%，是市場龍頭；台灣大約 715 萬戶，市占率 24.9%；遠傳約 714.3 萬戶，市占率 24.9%，台灣之星及亞太電信市占率合計約 13.9%。

法人則指出，台灣電信市場用戶數 2864 萬戶，2016 年規模開始萎縮，電信資費戰延續，各業者 ARPU 呈現緩跌，在數據業務不再有成長性，以及行動通訊市場規模縮減雙重因素影響下，三大電信 4G 服務用戶體驗落差不大，也難以創造服務差異性，最後各家就是從價格戰的方式取得市占。

而即使電信業者打低價戰對獲利有傷害，甚至有業者坦言恐影響未來 5G 投資，但在競爭影響下，各家還是只能從挷住客戶鞏固市占率的方向著手。

近期有網友指出，由於一下子湧入太多用戶，網路速度開始下滑，對電信商而言，靠著低價衝出市占率，若搭配的網路建設不夠，最後恐還是影響網路品質與使用者的觀感，這本來不是用戶該承受的結果，但業者若不改善只想靠低價搶用戶，客戶對各電信商的品牌忠誠度恐怕還是很低，這也是各電信商要思考的面向。

殺頭生意向來沒有人會做，電信業者算盤打的精，可預期的是，低價資費戰短期內仍可能以不同名目不斷重複出現，消費者也將逐漸習慣便宜的 4G 費率。