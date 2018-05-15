〈A股納MSCI〉A股入摩後就結束了嗎？未通過ESG原則仍需剔除

週二 (15 日) 凌晨，大型指數編撰公司明晟 MSCI 公布了下個月將納入 MSCI 指數之個股名單，共有 234 檔股票囊括其中，而最受矚目的 MSCI 新興市場指數裡，又以中國工商銀行、中國建設銀行、中石油為最大 3 檔成份股。

另外其他 MSCI 指數調整包括：MSCI 中國 A 股國際通指數 (MSCI China A Inclusion Index)、MSCI 中國全股票指數 (MSCI China All Share Index)、MSCI 中國全股票小型股指數 (MSCI China All Shares Small Cap Index)、MSCI 中國 A 股在岸指數 (MSCI China A Onshore Index)。

值得注意的是，納入 MSCI 指數最多 A 股股票的，即屬 MSCI 中國 A 股在岸小型股指數 (MSCI China A Onshore Small Cap Index)，共納入了 168 檔個股，剔除了 28 檔；按 MSCI 計劃，以上所有調整結果將在 5 月 31 日收盤後實施，6 月 1 日正式上路。

但是 MSCI 宣布將這一系列的 234 檔股票囊括進 MSCI 體系之中，這 234 檔股票就已經算是塵埃落定，準備平步青雲了嗎？

可能還沒有。

原因在於，將納入 MSCI 體系的 234 檔 A 股，事實上還需要經過 ESG 原則評估，將環境、社會和公司治理等因素納入投資決策或者企業經營之考量，這 234 檔 A 股若有不合 ESG 標準之公司，仍將會被剔除。

MSCI 官方指出，ESG 機制對於篩選股票通常能扮演到「預警者」之角色，如 2016 年九月，MSCI 的 ESG 部門就因為擔憂輝山乳業高槓桿財務操作和公司治理風險，早將該公司的評級由 BB 下調至 B，2017 年 3 月 24 日，輝山乳業當日在港股掛牌股價單日暴跌 85%，一日蒸發了港幣 300 億元之市值。

MSCI 強調，在 A 股入摩名單公布後，未來的焦點應該著重在 ESG 原則對 A 股的評估，拉長遠看，這也有利於 A 股長期健康發展。