切入中高階市場奏效 承啟雙率激增 獲利飛升 首季EPS 0.74元

板卡廠承啟 (2425) 首季受惠切入中高階顯卡市場，帶動雙率勁揚，單季營業利益逼近 1 億元，創下歷史新高紀錄，稅後純益 0.77 億元，同步刷新紀錄，較上季與同期皆為轉虧為盈的表現，EPS 衝高至 0.74 元，週二 (15 日) 股價跳空漲停。承啟過去主要以低階板卡市場為主，今年才開始切入中高階市場，搭配虛擬貨幣挖礦商機的崛起，電競市場也穩健攀升，首季營收 9.53 億元，雖年減 4.25%，但獲利繳出亮麗的成績單，毛利率從過去僅 1%-4% 之間，一舉竄升到 12.98%，營益率達 10.08%，大幅超出預期。



因此，首季營業利益來到 0.96 億元，較上季僅 400 萬元大幅成長，也較同期虧損 0.11 億元轉盈。此外，去年同期新台幣升值，匯損高達 0.67 億元，今年首季則大幅減少到 0.24 億元，推升首季稅後盈餘 0.77 億元，較上季虧損 0.1 億元與同期虧損 0.7 億元轉盈，EPS 達 0.74 元。



在財報效應之下，承啟週二股價開盤跳空漲停 29.7 元鎖死，委買張數逾 1500 張，重啟攻勢。